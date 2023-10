Witchfire to gra, w której ciągle ginę, a mimo to mam ochotę na więcej

Czy jestem masochistą? Być może, ale nie zmienia to faktu, że Witchfire to świetny FPS z soczystą mechaniką strzelania. Musicie zagrać.

Obejdzie się bez wykładu z historii gier komputerowych, skupmy się jedynie na kluczowych różnicach. Roguelike, czyli popularne rogaliki to produkcje, w których śmierć oznacza utratę wszystkich dotychczasowych postępów. Na tym jednak nie koniec, bo poszczególne elementy rozgrywki są generowane losowo, więc za każdym razem co prawda mamy większe pojęcie na temat mechanik zabawy, lecz nie jesteśmy w stanie nauczyć się rozmieszczenia wrogów czy też przedmiotów na pamięć.

Jak mówią sami autorzy, Witchfire to roguelite adresowany do tych, którzy nie przepadają za rogue-like’ami. Zanim jednak przejdziemy do sedna, wyjaśnijmy oba te pojęcia, byśmy mieli jasność, dlaczego - między innymi, rzecz jasna - mimo wszystko warto zagrać w Witchfire. I to nie w momencie oficjalnej premiery, ale już teraz, kiedy produkcja znajduje się we wczesnym dostępie w Epic Game Store.

Gdyby zabrać głównemu bohaterowi Witchfire spluwę i usunąć z mapy przeciwników, to można by pomyśleć, że Ethan Carter ponownie zaginął (kolorystyka momentami przywołuje na myśl poprzednią grę polskiej ekipy), ale nic bardziej mylnego - polskie studio The Astronauts, na czele którego stoi Adrian Chmielarz (Painkiller), zamiast gry przygodowej przygotowuje bowiem pełnokrwistego FPS-a w nietypowej jak dla tego gatunku konwencji.

W obecnych czasach można odnieść jednak wrażenie, że na rynek trafia znacznie więcej produkcji typu roguelite. Jak sama nazwa wskazuje, zasady w tychże nie są aż tak bezwzględne, ponieważ w razie zgonu nie tracimy całego progresu. Do tego grona zalicza się oczywiście Witchfire, o czym przekonacie się w kolejnych akapitach.

Pierwsze sesje z Witchfire to koszmar

I nie dlatego, że gra jest słaba - wprost przeciwnie: jak już wspomniałem, musicie zagrać w Witchfire. Miejcie jednak na uwadze, że produkcja studia The Astrounauts charakteryzuje się wysokim poziomem trudności. Wrogowie są dość silni, a nasza postać jeszcze nierozwinięta, poza tym nie wiemy, o co w tym wszystkim chodzi, bo Witchfire to pozornie strzelanka taka, jak wszystkie. Ale tylko pozornie, gdyż w istocie otrzymujemy tu właśnie dość nietypowego FPS-a z interesującą pętlą rozgrywki. Musimy nauczyć się reguł gry, by czerpać frajdę z… umierania.

Witchfire - zawartość gry we wczesnym dostępie

Zanim jednak omówimy szerzej rozgrywkę, powiedzmy krótko o tym, z czym w istocie mamy do czynienia. Wspomniałem już, że Witchfire póki co znajduje się we wczesnym dostępie, więc od razu warto odpowiedzieć sobie także na istotne pytanie - na ile godzin zabawy, jak na razie, wystarcza to, co studio The Astronauts udostępniło na starcie.

Witchfire oddaje do dyspozycji dwie mapy. Aby uzyskać dostęp do drugiej musimy pokonać bossa na pierwszej. Tak naprawdę możemy niemal od razu spróbować swoich sił w starciu ze wspomnianym szefem, lecz bez odpowiedniego przygotowania, czyli rozwinięcia statystyk postaci, odblokowania nowych rodzajów broni i ulepszenia giwer, a także pozyskania cennych zdolności czy przedmiotów, będziemy mieli wyłącznie iluzoryczne szanse na zwycięstwo.

Jeśli chodzi o czas rozgrywki, to na pierwszej mapie spędziłem jakieś osiem godzin. Po tym czasie udało mi się pokonać bossa, aktywując dostęp do drugiej lokacji. Generalnie zatem jak na razie w Witchfire można spędzić co najmniej kilkanaście godzin, ale oczywiście jeśli chcemy, możemy pograć dłużej. Tym bardziej, że Witchfire najzwyczajniej w świecie wciąga, a syndrom jeszcze jednej ekspedycji jest tu jak najbardziej obecny.

Warto również wspomnieć, że Witchfire znajdziecie póki co wyłącznie w Epic Game Store, gdzie produkcja została wyceniona na 167 złotych. Na razie dostępna jest w angielskiej wersji językowej, lecz z czasem pojawią się także inne języki, w tym oczywiście również polski.

Jak wygląda pętla rozgrywki w Witchfire?

Swoją przygodę za każdym razem rozpoczynamy w Shrouded Hermitorium, czyli miejscu, które w Witchfire pełni funkcję HUB-a. To właśnie tutaj zajmujemy się wydawaniem tytułowego ognia czarownic, który wpada na nasze konto za pokonywanie wrogów. Stanowi on pewnego rodzaju odpowiednik dusz z Dark Souls, ponieważ w razie zgonu mamy tylko jedną szansę na podniesienie utraconej waluty. Istotne znaczenie ma również to, że w przeciwieństwie do gry From Software, gdzie owe dusze podnosiliśmy natychmiastowo po stuknięciu w jeden przycisk na padzie, tutaj musimy go przytrzymać. Jest to o tyle istotne, że nie dokonamy tego podczas walki z przeciwnikami.

Oprócz tego przed wyruszeniem w drogę możemy odwiedzić kapliczkę do levelowania statystyk postaci. Tych mamy aż sześć: vitality (życie), healing (wpływa na czas i efektywność leczenia), endurance (więcej punktów wytrzymałości, szybsza regeneracja, dłuższa szarża będąca de facto unikiem), witchery (szybkość odnawiania się umiejętności), metanoia (z przeciwników wypada więcej expa) oraz luck (zwiększa szczęście).

W odróżnieniu od wielu innych FPS-ów, gdzie dostępne rodzaje broni możemy zmieniać “w locie”, tutaj mamy trzy sloty na giwery, więc nie jesteśmy doom slayerem, który może nosić przy sobie tony żelastwa, lecz maksymalnie dwie pukawki i jedną broń białą. Jeśli w danym slocie chcemy wymienić broń na inną, możemy to zrobić także w HUB-ie. Również tam stworzymy i będziemy przechowywać eliksiry leczące, które wykonuje się ze specjalnych roślin rozmieszczonych oczywiście na mapach ekspedycyjnych.

Początkowo w Witchfire mamy do dyspozycji jeden pistolet, lecz z czasem odblokowujemy nowe rodzaje broni, w tym karabin maszynowy, strzelbę, a nawet kuszę. Dodatkowo możemy pozyskać specjalne umiejętności czy też przedmioty, takie jak np. pierścień dający nam różnego rodzaju profity. Dzieje się to w tak zwanym międzyczasie, bo w Shrouded Hermitorium znajduje się specjalne miejsce, w którym niejako zlecamy wytworzenie nowego elementu wyposażenia, co jednak wymaga czasu. Udajemy się więc na jedną, drugą, trzecią ekspedycję, regularnie otrzymując informacje na temat postępów w tym zakresie. Warto dodać, że przedmioty wytwarzają się szybciej jeśli idzie nam lepiej w trakcie kolejnych wypraw.

Witchfire nie wymaga od nas tego, abyśmy testowali nowe rodzaje broni czy umiejętności na żywym organizmie. W HUB-ie dostępna jest specjalna strefa (do której trafiamy również na samym początku zabawy, by przejść samouczek wyjaśniający podstawowe założenia rozgrywki) umożliwiająca sprawdzenie, jak działają rozmaite pukawki.