Wyboiste losy growych adaptacji polskiej literatury - okiem pisarzy i gamedevu

Nieustające pasmo porażek gier na bazie polskich książek to poważny problem. Głównie dla pisarzy, którzy komentują dla nas to zjawisko.

Growe adaptacje polskich książek to historia, która zaczęła się wybitnie dobrze, ale później dominowało pasmo sromotnych porażek. Na tyle dużych, że mariaż krajowego gamedevu z pisarzami można uznać za małżeństwo ani z rozsądku, ani z miłości. To po prostu nie działa i jeden Wiedźmin niewiele zmienia - nawet jeśli przy swojej skali potrafi zakryć wiele problemów. Czy jednak da się to odbudować? O to zapytałem ludzi, którzy tworzą literaturę i mają o niej bardzo szerokie pojęcie.

Podejmowano już kilka prób stworzenia gier na bazie polskiej literatury. Oprócz Wiedźmina należy wspomnieć przede wszystkim o Niezwyciężonym autorstwa Starward Industries. Mimo dużych oczekiwań sprzedaż była poniżej oczekiwań. Do tego stopnia, że krakowski deweloper otarł się o bankructwo oraz musiał znacząco zredukować zespół, pozbywając się nie tylko połowy specjalistów, ale też samego prezesa i założyciela. Nieco inaczej wygląda to jeśli spojrzymy na poziom artystyczny. Jak na realia swojego gatunku jest to bardzo dobra gra, ze świetnym designem i jakościową reżyserią. Zadowolenia z jakości nie kryje też otoczenie Stanisława Lema. Na potrzeby tego artykułu rozmawiałem z wnuczką pisarza, Anną Lem.

Uważam że to bardzo udana adaptacja. Widać, że twórcy gry włożyli wiele wysiłku, by oddać ducha powieści i jednocześnie stworzyć coś angażującego zarówno dla graczy, jak i dla fanów Lema. Prequel, który stworzyli to świetne rozwiązanie, które wzbogaca oryginalną historię Niezwyciężonego. Co do wyników sprzedażowych – nie czuję się kompetentna, aby to komentować, ale od siebie mogę powiedzieć, że naprawdę bardzo się cieszę, że taka gra powstała.

Podobnie mieszane emocje może wzbudzać Gamedec. Dla Anshar Studios była to kolejna próba zbudowania własnego IP. Wyszło przeciętnie - gra okazała się przyzwoita, ale sprzedaż mocno rozczarowała. O zdanie na temat adaptacji poprosiłem Marcina Przybyłka, autora książkowego oryginału. Według niego katowicki deweloper spisał się całkiem nieźle.