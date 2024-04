Polskie gry w kwietniu - idzie wiosna, kwitną hity (Manor Lords, Infection Free Zone)

Ciekawą rzeczą w kwietniu było też to, że oprócz kilku ważnych premier mieliśmy też inne, istotne wydarzenia - betę Frostpunka 2, nieoczekiwanie bardzo udany prolog Crime Scene Cleaner czy ekspansję Front Mission 2 Remake na kolejne platformy. Działo się więc bardzo dużo i na szczęście obyło się bez wielkich rozczarowań.

Z tym większą przyjemnością zapraszam na bardzo optymistyczne podsumowanie miesiąca. Zanim zaczniemy przypomnę, że dane sprzedażowe ze Steama pochodzą z serwisu Gamalytic, który posiada bardzo precyzyjne i skuteczne estymacje popytu na gry.

Najważniejsze polskie premiery kwietnia

Manor Lords (wczesny dostęp)

Slavic Magic

Może część osób nie uwierzy, ale Manor Lords było przed premierą grę z największą wishlistą na Steamie (z tytułów niewydanych). Wielkie osiągnięcie projektu, który początkowo był tworzony przez jedną osobę. Oczekiwania były więc ogromne. Nawet Microsoft przygarnął grę do Game Passa. Mimo wszystko to jak wyglądała premiera chyba przebiło wszelkie oczekiwania. Po raptem godzinie i 15 minutach w Manor Lords na Steamie grało więcej osób niż w Wiedźmina 3 w jego szczytowym momencie (!!!). Później peak tylko rósł do poziomu prawie 160 tysięcy pierwszego dnia. To trzeci najlepszy w historii wynik ze wszystkich polskich gier (lepszy jest Cyberpunk 2077 i Dying Light 2). W sobotę udało się dobić do 170 tysięcy graczy jednocześnie, co jest najlepszym rezultatem w historii gatunku (city builder, 4x, colony sim). Nie muszę dodawać, że z miejsca gra wskoczyła na pierwsze miejsce listy bestsellerów. Nie tylko na Steamie, ale również Epic Games Store i GOG. To wszystko mimo obecności w PC-towym Game Passie.

Skala sukcesu Manor Lords jest niewyobrażalna. Uzasadnionym jest stwierdzenie, że to już teraz jeden z największych hitów w historii polskiego gamedev-u. Grzegorz Styczeń, czyli autor gry, osiągnął już więcej niż masa krajowych studiów deweloperskich. Oczywiście teraz czas na rozwój wczesnego dostępu, liczne aktualizacje, wersje konsolowe i być może DLC. Pracy jest dużo, ale to co najważniejsze już mamy – świetna gra i ogromny hit komercyjny.

Data premiery: 26 kwietnia 2024

Średnia na Metacritic: nie dotyczy

Oceny na Steam: 89%

Sprzedaż: 1 mln egzemplarzy we wszystkich sklepach w dobę (dane oficjalne), 25 mln $ przychodu na Steam (via Gamalytic)

Peak graczy na Steamie: 170 082

Platformy: PC

Nasza ocena premiery: Narodziny nowej gwiazdy polskiego gamedev-u. Kto nie obserwuje wiele traci!

Infection Free Zone (wczesny dostęp)

Jutsu Games / Games Operators

Kolejna premiera, po której dużo sobie obiecywano. Od dłuższego czasu widać było, że Infection Free Zone wzbudza ogromne zainteresowanie na Steamie, a więc wielu (głównie inwestorzy Games Operators) mocno liczyli na duży sukces komercyjny. Po premierze kurs jednak nurkował, a więc chyba oczekiwania nie zostały spełnione. Trzeba jednak przyznać, że zadowolenie krajowych giełdowych graczy to prawdopodobnie misja z gatunku niemożliwych do realizacji. Taki niestety mamy klimat.

Wracając do gry, po bardzo dobrym starcie przyszło drobne rozczarowanie spadającymi ocenami na Steamie. Sytuację szybko jednak udało się naprostować. Przed studiem Jutsu Games jeszcze sporo pracy, zwłaszcza że na razie mówimy o wczesnym dostępie. Widać jednak, że gra cieszy się sporym zainteresowaniem, a sprzedaż dawno pokryła koszty produkcji, które do tej pory wynoszą tylko ok 3,4 mln złotych. Kluczem będą regularne i dobre aktualizacje. Infection Free Zone zdecydowanie powinien przekroczyć barierę miliona sprzedanych kopii.

Data premiery: 11 kwietnia 2024

Średnia na Metacritic: nie dotyczy

Oceny na Steam: 71%

Sprzedaż: Oficjalnie (stan na 25.04) 12,9 mln zł przychodu, 264 tys. kopii (wszystkie kanały sprzedaży), wg Gamalytic (stan na 29.04) 5,2 mln $ przychodu, 258 tys. kopii tylko ze Steam

Peak graczy na Steamie: 19 380

Platformy: PC

Nasza ocena premiery: W pewnym momencie oceny troszkę niepokoiły, ale udało się wyciągnąć z tego bardzo dobrą premierę. Jutsu Games ma swój zdecydowanie największy hit.

Bellwrigth (wczesny dostęp)

Donkey Crew

Twórcy mało w Polsce znanego, ale popularnego Last Oasis wracają z kolejną produkcją. Jest to też trzecia duża premiera tego miesiąca i ponownie w formule wczesnego dostępu. Bellwright pozwala zbudować własną osadę i ta wizja już przed premierą wzbudzała duże zainteresowanie. Pierwsze minuty po premierze sugerowały spory hicior. Niestety szybko emocje ostudziły bardzo słabe recenzje, głównie graczy z Chin. Sytuację udało się jednak naprostować, dzięki czemu studio Donkey Crew może ze spokojem rozwijać swój projekt.

Data premiery: 23 kwietnia 2024

Średnia na Metacritic: nie dotyczy

Oceny na Steam: 74%

Sprzedaż na Steamie: 2,5 mln $ przychodu, 110 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 10 801

Platformy: PC

Nasza ocena premiery: Mimo początkowych problemów udało się wyjść na prostą. Dobra premiera i z dużymi nadziejami, że pełna wersja będzie bardzo popularna przez ładnych kilka lat.

Laysara: Summit Kingdom (wczesny dostęp)

Quite OK Games

Kolejny polski city builder, który dawał nadzieję na udany tytuł. Szkoda, że twórcy zdecydowali się na niecodzienną decyzję jaką był shadow drop, czyli wydanie gry bez wcześniejszej zapowiedzi. Tym bardziej, że miało to miejsce dosłownie dzień przed mocno hypowanym Infection Free Zone. Możliwe, że z tego względu premiera wygląda nieźle, ale też nie powala na kolana. Sporo pracy we wczesnym dostępie. Najważniejsze jednak, że opinie są pozytywne.