W The Blood of Dawnwalker zobaczymy niezwykle mroczną katedrę. Miejsce może być zamieszkane przez wampira

Od czasu zapowiedzi The Blood of Dawnwalker twórcy regularnie dzielą się nowymi informacjami na temat produkcji, jak na przykład opis wszystkich postaci przedstawionych do tej pory w zwiastunie, czy też kolejne części opowieści uczonego z gry - właśnie pojawiła się kontynuacja tej historii.

The Blood of Dawnwalker - dalsza część fabuły ujawniona przez deweloperów

We wpisie autorstwa Rebel Wolves na Twitterze/X możemy poznać ósmy już fragment historii przedstawionej przez uczonego Albertusa Taurinusa. Tak jak w poprzednich przypadkach, możemy dowiedzieć się więcej na temat “Sekretnej historii Doliny Sangora”. Katedra ma być dosyć ponurym oraz mrocznym miejscem. Niewykluczone, że będą ją zamieszkiwały wampiry poznane przez nas na pierwszym trailerze.

