Polskie The Alters na nowym zwiastunie. Z takimi problemami zmierzymy się podczas rozgrywki

The Alters to ambitne podejście do gatunku survival science-fiction z wyjątkowym zwrotem akcji. Wcielasz się w rolę Jana Dolskiego, jedynego ocalałego z katastrofy kosmicznej ekspedycji. Aby przetrwać, musisz sformować nową załogę mobilnej bazy, wewnątrz której pokonujesz powierzchnię nieprzyjaznej planety. Dzięki wykorzystaniu tajemniczej substancji zwanej Rapidium, jesteś w stanie stworzyć alternatywne wersje Jana – Altersów. Każdy z nich uformowany jest przez podjęcie innej kluczowej decyzji w życiu naszego protagonisty.

Przed tobą wiele trudnych wyborów, które nieraz wystawią na próbę twój kompas moralny.

Podejmując kolejne decyzje, weźmiesz udział w wielowątkowej historii pełnej zaskakujących zwrotów akcji oraz niezwykłych interakcji.

Twórz narzędzia i rozbudowuj swoją bazę

Gromadź zasoby, aby uciec przed słońcem

Przetrwaj na nieprzyjaznej planecie

Twórz Altersów i zaspokajaj ich ich potrzeby

Równocześnie staniesz przed odpowiedzią na fundamentalne pytanie - czy sami tworzymy swoje przeznaczenie, czy też ono tworzy nas? W ten sposób twoje walka o przetrwanie staje się również głęboko osobistą podróżą.