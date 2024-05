Polskie gry w maju - wiosenny opad kurzu (Serum, Heading Out, INDIKA)

Kwiecień był spektakularnym czasem dla polskiego gamedev-u. Trudno było liczyć na to, że zostanie to powtórzone. Ba, nie sądzę aby szybko trafił się tak mocny miesiąc. Naturalnym jest więc to, że w maju działo się znacznie mniej. Mimo wszystko kilka premier jest wartych zauważenia i omówienia.

Jak co miesiąc zapraszam na podsumowanie ostatnich polskich premier. Co ciekawe największa z gier… nie powstała w naszym kraju. Rodzimy wydawca sprawia jednak, że musimy o niej wspomnieć. Niestety zabrakło dużych hitów komercyjnych. Mogę Wam jednak obiecać, że warte zagrania produkcje są obecne. Więcej jednak powinno dziać się w czerwcu.

Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic.

Najważniejsze polskie premiery maja

INDIKA

11 bit studios (wydawca)

Zaczynamy od gry, która akurat polska nie jest. O INDIKA wspominam głównie dlatego, że wydawcą jest rodzime 11 bit studios. Inna sprawa, że wiele więcej istotnych premier nie było. Niestety nastroje przy produkcji Odd Meter są mieszane. Przede wszystkim dla fanów gier narracyjnych jest to kolejna pozycja obowiązkowa do ogrania. INDIKA oficjalnie już na siebie zarobiła (z perspektywy 11 bit), a więc są powody do radości. Z drugiej strony była to stosunkowo mała inwestycja, a więc na kokosy nie ma co liczyć. Niestety po sprzedażowym rozczarowaniu Niezwyciężonym i The Thaumaturge atmosfera wokół wydawnictwa jest dosyć przeciętna. Nic dziwnego, że zarząd spółki już zapowiedział rewizję strategii. Planowana na ten rok Creatures of Ava musi naprawić sentyment do działu wydawniczego 11 bit studios.

Data premiery: 2 maja 2024 (PC), 17 maja 2024 (konsole)

Średnia na Metacritic: 80%

Oceny na Steam: 89%

Sprzedaż na Steamie: 889 tys. $ przychodu, 43 tysięce kopii

Peak graczy na Steamie: 1 200

Inne platformy: Xbox Series X, PlayStation 5

Nasza recenzja: 8,5/10

Nasza ocena premiery: Dobra gra z przyzwoitą sprzedażą, ale głównie dzięki niskiemu zaangażowaniu finansowemu 11 bit studios.

Heading Out

Serious Sim

Po całkiem udanym Radio Commander niewielki zespół Serious Sim porwał się na coś odmiennego i ambitnego. Ich Heading Out to świetna pozycja dla fanów motywu drogi, którzy narrację stawiają ponad gameplay. Wprawdzie w recenzji miałem kilka zastrzeżeń, ale jednak finalnie wystawiłem solidną ocenę. To zdecydowanie warta polecenia, bardzo unikatowa produkcja mająca wyrazisty pomysł na siebie. Jeśli interesują Was gry nietuzinkowe i świeże, warto dać szansę Heading Out. Tym bardziej, że sprzedaż na razie nie powala na kolana. Pamiętajmy jednak, że budżet pewnie był dosyć skromny.