Dominować jak PlayWay - polskie gry w sierpniu (Crime Scene Cleaner, Uboat, Wronie Sprawy)

Samo studio też może niedługo stać się nową perłą w koronie grupy. Deweloper zadebiutował niszowym I Am Your President, ale obecnie ma kilka potencjalnych hitów w portfolio. Crime Scene Cleaner pewnie będzie długo zarabiać duże pieniądze. Spore nadzieje pokładane są też w city builderze Celestial Empire oraz Ship Builder. Przed deweloperem bardzo ciekawy czas. Warto będzie go obserwować.

Sierpień nie byłby aż tak wspaniały dla PlayWay gdyby na rynek trafiło tylko Crime Scene Cleaner. Udane wyjście z Early Access zaliczył Uboat. We wczesnym dostępie zadebiutował za to Car Manufacture, który bardzo pozytywnie zaskoczył. Reszta sierpniowych premier to drobnica. Kilka tytułów może jednak komuś wpaść w oko.

Dane sprzedażowe jak zwykle pochodzą z serwisu Gamalytic. Stan na 1.09.

Główne polskie premiery sierpnia

Crime Scene Cleaner

President Studio / PlayWay

Jedna z najlepszych premiery grupy PlayWay jeśli chodzi o peak graczy na Steamie. Sprzedażowo też prezentuje się to bardzo dobrze. Crime Scene Cleaner wyglądał jak gra, która może odnieść sukces i tak właśnie się stało. To też jedna z najbardziej udanych polskich premier 2024 roku. Wielki sukces i aż ciężko znaleźć coś, do czego można się przyczepić. Oczywiście to nadal symulator ze wszystkimi ograniczeniami gatunku. Dla mnie to ciągle swego rodzaju growy fast food. Tyle, że ten jest akurat wyjątkowo przyjemny. Warto się zainteresować, zwłaszcza jak ktoś lubi takie produkcje jak House Flipper, Viscera Cleanup Detail czy PowerWash Simulator. 97% pozytywnych recenzji na Steamie mówi wszystko. Rzadko zdarza się taki wynik, nawet przy najlepszych produkcjach.