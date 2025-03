Idris Elba był „koszmarem” jednego z twórców Cyberpunk 2077: Widmo Wolności

Idris Elba ma bardzo charakterystyczną mimikę, a my nie korzystaliśmy z technologii przechwytywania wyrazów twarzy. Wymagało to przeanalizowania jego ekspresji, sposobu, w jaki porusza twarzą. Była to współpraca wielu działów – modelowania, odczytu danych, a nawet teksturowania – aby jak najwierniej oddać jego charakterystyczną mimikę na różnych etapach jego życia – wspomina Iglesias.

Jak już wspomnieliśmy, przedstawiciel CD Projekt RED przyznał, że to był to jego „osobisty koszmar”. Iglesias dodaje, że Idris Elba ma „bardzo specyficzne brwi” i to właśnie one przysporzyły twórcom sporo problemów. Kierownik animacji filmowej podkreśla bowiem, że sposób, w jaki aktor porusza swoimi brwiami, jest „niesamowity”, a deweloperom „trudno było to odtworzyć”.

Na koniec przypomnijmy, że dodatek Cyberpunk 2077: Widmo Wolności dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat fabularnego rozszerzenia do produkcji CD Projekt RED, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Cyberpunk 2077: Widmo Wolności - będziesz legendą, V!