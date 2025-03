The Alters to „nietypowa gra survivalowa”. Ruszyła seria Dzienników Ekspedycji

W lutym dowiedzieliśmy się, że The Alters zaliczy kolejne opóźnienie. Deweloperzy opowiedzieli również o trym, co łączy nadchodzącą grę z This War of Mine. Teraz natomiast ukazał się pierwszy odcinek serii Dzienników Ekspedycji, która skoncentruje się na mechanikach gry, designie oraz wyzwaniach, które czekają na graczy.