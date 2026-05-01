Po aferze z AI Warhorse Studios odpowiada. "Zatrudniamy prawdziwych ludzi"

Jeden z pracowników stwierdził bowiem, że został zwolniony. Wszystko dlatego, że zastąpić go ma AI.

Warhorse gasi pożar po aferze ze sztuczną inteligencją

Pod koniec marca Max Hejtmanek, który spędził w Warhorse Studios ostatnie 4 lata, zamieścił w mediach społecznościowych post. Tłumacz, który brał udział w powstawaniu Kingdom Come: Deliverance 2, stwierdził, iż bez żadnej zapowiedzi zaproszono go do biura tylko po to, by ogłosić mu, iż zostaje zwolniony. – Od przyszłego miesiąca moje stanowisko staje się „zbędne” na rzecz wykorzystania sztucznej inteligencji do wszystkich przyszłych tłumaczeń – pisał wówczas Hejtmanek. Jego opowieść spowodowała ogromne wzburzenie wśród gamingowej społeczności i jednocześnie stanowiła argument dla osób głoszących, że w przyszłości AI zastąpi nas wszystkich.