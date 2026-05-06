Cyberpunk 2 z historiami na poziomie Sinnermana i Krwawego Barona. CD Projekt RED celuje wysoko

Maciej Petryszyn
2026/05/06 12:20
W momencie, gdy fani CD Projekt RED czekają na wieści o Wiedźminie 4, polskie studio się nie zatrzymuje. I już myśli o kolejnym dużym projekcie.

Cyberpunk 2077 miał powtórzyć sukces Wiedźmina 3: Dziki Gon. Ale do odpowiedniego stanu doprowadzono go dopiero lata po premierze.

Cyberpunk 2077
REDZI szukają pracowników do Cyberpunka 2

Można więc spokojnie założyć, że tym razem REDZI nie chcą zmarnować potężnego potencjału tkwiącego we franczyzie. Dowodem na to niech będzie fakt, że już teraz rozpoczęto poszukiwania pracowników do prac nad Cyberpunkiem 2. O fakcie tym poinformował Paweł Sasko, zastępca reżysera gry w CD Projekt RED Boston. – Ekipa narracyjna Cyberpunka 2 szuka utalentowanych storytellerów, którzy dołączą do naszej bandy włóczęgów. Przyszli twórcy misji takich jak Sinnerman, Krwawy Baron czy wielbiciele zadania Dream On – podzielcie się tym wezwaniem ze swoimi choomami, podpalmy razem trochę syfu – zakomunikował deweloper.

Z opublikowanych ofert pracy wiemy, że bostońskie biuro REDÓW szuka pracowników na dwa stanowiska. Oba w pełnym wymiarze czasu. Z jednej strony jest to Senior Narrative Designer, którego zadaniem nie będzie bynajmniej pisanie, a jedynie projektowanie i wdrażanie pomysłów. Pisaniem zajmie się za to Senior Writer. W obu wypadkach studio proponuje roczne wynagrodzenie na poziomie od 118,8 tysiąca dolarów do 196 tysięcy dolarów. Sam nabór potrwa do maja. Do tego czasu CD Projekt RED zbierać będzie CV i materiały od potencjalnych kandydatów, by ostatecznie podjąć decyzję w kwestii tego, kto dołączy do zespołu.

Z jednej strony to świetna informacja, bo oficjalnie słyszymy od Cyberpunku 2. Z drugiej zaś poszukiwania tego typu pracowników potwierdzają, iż kolejna odsłona wydarzeń w Night City znajduje się na bardzo wczesnym etapie produkcji. To zresztą nie dziwi, bo obecnie wszelkie siły przerobowe w CD Projekt RED skierowane są na Wiedźmina 4. W ubiegłym roku, gdy rozpoczął się proces pre-produkcji CP 2, dowiedzieliśmy się, że nad omawianą produkcją pracuje jedynie 96 z 730 deweloperów. Samej premiery powinniśmy zaś spodziewać się dopiero w 2029-2030 roku. Oby tylko zapewnienia REDÓW w kwestii wyciągnięcia wniosków po CP 2027 się sprawdziły.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 14:24

Nie wiem czemu przywołują Sinnermana. Ten quest nie był jakiś wybitny. 

A wspominanie Barona niestety sprawia że się krzywie. Bo największa siła CDPR to ich największą słabość. 

Wg mnie odpowiednikiem Barona w CP2077 nie jest Sinnerman a The Pickup. Zadanie gdzie musimy zdobyć robota do zadania.

Problem jest taki że te questy są używane do rozwijania gry. Mają dużo opcji, dużo ścieżek. Mają wszystko co sobie życzymy. W The Pickup nawet od tego co zrobimy zależy czy będziemy mieli walkę z bossem czy po cichu wyjdziemy albo zrobimy to jakoś jeszcze inaczej. 

Ale... W całym Wiedźminie 3 nie ma drugiego questu aż do zakończenia gry który by się zbliżył do tej historii. 

I podobnie w CP poza zakończeniem nie ma drugiego zadania które by się zbliżyło do The Pickup. 

Wolalbym mieć mniejsza grę ale z bardziej rozbudowanymi questami niż to co dostaliśmy w CP.




