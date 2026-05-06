Cyberpunk 2 z historiami na poziomie Sinnermana i Krwawego Barona. CD Projekt RED celuje wysoko

W momencie, gdy fani CD Projekt RED czekają na wieści o Wiedźminie 4, polskie studio się nie zatrzymuje. I już myśli o kolejnym dużym projekcie.

Cyberpunk 2077 miał powtórzyć sukces Wiedźmina 3: Dziki Gon. Ale do odpowiedniego stanu doprowadzono go dopiero lata po premierze. REDZI szukają pracowników do Cyberpunka 2 Można więc spokojnie założyć, że tym razem REDZI nie chcą zmarnować potężnego potencjału tkwiącego we franczyzie. Dowodem na to niech będzie fakt, że już teraz rozpoczęto poszukiwania pracowników do prac nad Cyberpunkiem 2. O fakcie tym poinformował Paweł Sasko, zastępca reżysera gry w CD Projekt RED Boston. – Ekipa narracyjna Cyberpunka 2 szuka utalentowanych storytellerów, którzy dołączą do naszej bandy włóczęgów. Przyszli twórcy misji takich jak Sinnerman, Krwawy Baron czy wielbiciele zadania Dream On – podzielcie się tym wezwaniem ze swoimi choomami, podpalmy razem trochę syfu – zakomunikował deweloper.

Z opublikowanych ofert pracy wiemy, że bostońskie biuro REDÓW szuka pracowników na dwa stanowiska. Oba w pełnym wymiarze czasu. Z jednej strony jest to Senior Narrative Designer, którego zadaniem nie będzie bynajmniej pisanie, a jedynie projektowanie i wdrażanie pomysłów. Pisaniem zajmie się za to Senior Writer. W obu wypadkach studio proponuje roczne wynagrodzenie na poziomie od 118,8 tysiąca dolarów do 196 tysięcy dolarów. Sam nabór potrwa do maja. Do tego czasu CD Projekt RED zbierać będzie CV i materiały od potencjalnych kandydatów, by ostatecznie podjąć decyzję w kwestii tego, kto dołączy do zespołu.

Z jednej strony to świetna informacja, bo oficjalnie słyszymy od Cyberpunku 2. Z drugiej zaś poszukiwania tego typu pracowników potwierdzają, iż kolejna odsłona wydarzeń w Night City znajduje się na bardzo wczesnym etapie produkcji. To zresztą nie dziwi, bo obecnie wszelkie siły przerobowe w CD Projekt RED skierowane są na Wiedźmina 4. W ubiegłym roku, gdy rozpoczął się proces pre-produkcji CP 2, dowiedzieliśmy się, że nad omawianą produkcją pracuje jedynie 96 z 730 deweloperów. Samej premiery powinniśmy zaś spodziewać się dopiero w 2029-2030 roku. Oby tylko zapewnienia REDÓW w kwestii wyciągnięcia wniosków po CP 2027 się sprawdziły.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

