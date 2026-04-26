Wiedźmin 3 z trybem multiplayer otrzymał aktualizację. Mod Witcher Online w nowej wersji już dostępny

Wiedźmin 3 – modyfikacja z trybem wieloosobowym otrzymała nową aktualizację
Witcher Online to rozbudowana modyfikacja, która pozwala graczom łączyć się na serwerach i przeżywać przygody razem ze znajomymi lub innymi użytkownikami. Projekt umożliwia tworzenie własnych postaci, korzystanie z systemu rozmów oraz emotek, a także swobodną zabawę w karczmach dzięki specjalnej funkcji relaksu. Całość wspiera również elementy roleplay, co znacząco poszerza możliwości interakcji między graczami.
Jednym z największych atutów moda jest możliwość przejścia pełnej historii Geralta i Ciri, a także wcielić się w innych bohater z gry CD Projekt Red w trybie kooperacji. Gracze mogą wspólnie przemierzać świat gry, walczyć z przeciwnikami, pływać czy podróżować konno, przy zachowaniu synchronizacji ruchu oraz systemu walki. Każdy uczestnik sesji widzi także szczegóły ekwipunku innych postaci, w tym zbroje, broń, kusze czy elementy wyglądu, takie jak fryzura i znaki na twarzy.
Tym razem twórca nie wprowadził większych zmian w rozgrywce, jednak nowa wersja jest wymagana do korzystania z trybu online. Wśród nowości znalazło się menu dostępne pod przypisanym klawiszem, które umożliwia szybki dostęp do emotek, czatu oraz przełączania form postaci.
GramTV przedstawia:
Poprawiono również błędy techniczne. Aktualizacja eliminuje między innymi problemy z awariami powodowanymi przez nową wersję asi loadera, a także usuwa inne błędy. Po stronie serwera naprawiono natomiast błąd, który uniemożliwiał dołączanie do rozgrywki po dłuższym czasie działania sesji.
Osoby zainteresowane mogą już pobrać najnowszą wersję Witcher Onlinez tej strony i sprawdzić, jak Geralt of Rivia radzi sobie w świecie dzielonym z innymi graczami.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!