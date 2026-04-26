Wiedźmin 3 z trybem multiplayer otrzymał aktualizację. Mod Witcher Online w nowej wersji już dostępny

Najnowsza wersja jest już dostępna do pobrania.

Fani Wiedźmina 3: Dziki Gon mogą ponownie wrócić do wspólnej eksploracji Kontynentu. Modder znany jako rejuvenate udostępnił nową wersję projektu Witcher Online, który wprowadza do gry pełnoprawny tryb wieloosobowy. Jeszcze w lutym modyfikacja doczekała się sporej aktualizacji, a teraz do sieci trafiła nowa wersja, oznaczona numerem 2.1, która już jest dostępna do pobrania. Wiedźmin 3 – modyfikacja z trybem wieloosobowym otrzymała nową aktualizację Witcher Online to rozbudowana modyfikacja, która pozwala graczom łączyć się na serwerach i przeżywać przygody razem ze znajomymi lub innymi użytkownikami. Projekt umożliwia tworzenie własnych postaci, korzystanie z systemu rozmów oraz emotek, a także swobodną zabawę w karczmach dzięki specjalnej funkcji relaksu. Całość wspiera również elementy roleplay, co znacząco poszerza możliwości interakcji między graczami.

Jednym z największych atutów moda jest możliwość przejścia pełnej historii Geralta i Ciri, a także wcielić się w innych bohater z gry CD Projekt Red w trybie kooperacji. Gracze mogą wspólnie przemierzać świat gry, walczyć z przeciwnikami, pływać czy podróżować konno, przy zachowaniu synchronizacji ruchu oraz systemu walki. Każdy uczestnik sesji widzi także szczegóły ekwipunku innych postaci, w tym zbroje, broń, kusze czy elementy wyglądu, takie jak fryzura i znaki na twarzy. Tym razem twórca nie wprowadził większych zmian w rozgrywce, jednak nowa wersja jest wymagana do korzystania z trybu online. Wśród nowości znalazło się menu dostępne pod przypisanym klawiszem, które umożliwia szybki dostęp do emotek, czatu oraz przełączania form postaci.

Poprawiono również błędy techniczne. Aktualizacja eliminuje między innymi problemy z awariami powodowanymi przez nową wersję asi loadera, a także usuwa inne błędy. Po stronie serwera naprawiono natomiast błąd, który uniemożliwiał dołączanie do rozgrywki po dłuższym czasie działania sesji. Osoby zainteresowane mogą już pobrać najnowszą wersję Witcher Online z tej strony i sprawdzić, jak Geralt of Rivia radzi sobie w świecie dzielonym z innymi graczami.

