Wiedźmin 3 z ogromnym fanowskim dodatkiem. Pięciogodzinna kampania zapewni odpowiednie wprowadzenie do Wiedźmina 4

Produkcja studia CD Projekt Red przez ponad dekadę doczekała się niezliczonych modów, ale nowy projekt fanów może okazać się jednym z najbardziej ambitnych rozszerzeń w historii gry. Wiedźmin 3: Dziki Gon doczekał się nowej wersji moda pierwotnie wydanego w 2024 roku, który wciąż znajduje się we wczesnym dostępie i nadal jest rozwijany przez twórców. Niedawno modyfikacja doczekała się sporej aktualizacji, zapewniając sporo świeżej zawartości, w tym fabularnych zadań.

Wiedźmin 3 – Tales of the Witcher otrzymało sporą aktualizację z nowymi zadaniami

Mowa o Tales of the Witcher, czyli ogromnej modyfikacji dostępnej za pośrednictwem Nexus Mods. Projekt dodaje do gry całkowicie nowy region, którym jest Cintra. To właśnie z tego królestwa pochodzi Ciri, dlatego wielu fanów uważa, że rozszerzenie idealnie wpisuje się w świat Wiedźmina i nadchodzącą czwartą część serii.