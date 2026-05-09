Wiedźmin 3 z ogromnym fanowskim dodatkiem. Pięciogodzinna kampania zapewni odpowiednie wprowadzenie do Wiedźmina 4

Produkcja studia CD Projekt Red przez ponad dekadę doczekała się niezliczonych modów, ale nowy projekt fanów może okazać się jednym z najbardziej ambitnych rozszerzeń w historii gry. Wiedźmin 3: Dziki Gon doczekał się nowej wersji moda pierwotnie wydanego w 2024 roku, który wciąż znajduje się we wczesnym dostępie i nadal jest rozwijany przez twórców. Niedawno modyfikacja doczekała się sporej aktualizacji, zapewniając sporo świeżej zawartości, w tym fabularnych zadań.
Wiedźmin 3 – Tales of the Witcher otrzymało sporą aktualizację z nowymi zadaniami
Mowa o Tales of the Witcher, czyli ogromnej modyfikacji dostępnej za pośrednictwem Nexus Mods. Projekt dodaje do gry całkowicie nowy region, którym jest Cintra. To właśnie z tego królestwa pochodzi Ciri, dlatego wielu fanów uważa, że rozszerzenie idealnie wpisuje się w świat Wiedźmina i nadchodzącą czwartą część serii.
Twórcy moda nie ograniczyli się jednak wyłącznie do stworzenia nowej lokacji. Tales of the Witcher oferuje ponad dziesięć autorskich zadań i około pięciu godzin zupełnie nowej rozgrywki. Całość została przygotowana w taki sposób, aby zachować spójność z oficjalnym lore serii.
Autor modyfikacji, znany pod nickiem Gerwant, zdradził również fabularne założenia projektu:
W Cintrze, jak wszędzie indziej, ludzie opowiadają historie, które tylko przyjdą im do głowy, szczególnie po kilku kuflach paskudnego piwa. Jedna z takich opowieści, wyszeptana przy dogasającym palenisku, stała się legendą. Wszystko zaczęło się od prostego zlecenia. Kontraktu w okolicach Hilden. Na miejscu, po odnalezieniu śladów, sytuacja zaczęła się komplikować. Znowu postanowiłem bawić się w bohatera.
Po wsiach rozchodzą się szepty o gangu zwanym Błękitną Różą. To nie fanatycy modlący się do zapomnianego świętego. To banda zbirów, która odkryła, że pod starą legendą drzemie prawdziwa moc. A ja, jak zwykle, wpakowałem się prosto w środek tego bagna. Zamiast prostego zlecenia wplątałem się w spisek cuchnący chciwością, krwią i czarną magią. Będę musiał to rozwiązać. Po swojemu.
Jednocześnie studio CD Projekt Red cały czas pracuje nad kolejną odsłoną serii, czyli Wiedźminem 4. Deweloperzy podkreślają, że jest to obecnie najważniejszy projekt firmy, a większość zespołu aktywnie uczestniczy w produkcji gry.
