Ile osób pracuje przy Wiedźminie 4? CD Projekt zdradza kolejne szczegóły swoich projektów

CD Projekt RED nie zwalnia tempa. Z najnowszej prezentacji wyników finansowych za rok 2025 wynika, że produkcja nowej sagi w świecie Wiedźmina wchodzi w decydującą fazę.

Wiedźmin 4 – prawie 500 osób na pokładzie

Zespół pracujący nad kolejną odsłoną przygód w świecie wiedźminów urósł do imponujących rozmiarów. Liczba deweloperów wzrosła z 450 (stan na październik 2025) do 499 osób. Gra znajduje się w fazie pełnej produkcji od końcówki 2024 roku. Data premiery Wiedźmina 4 niestety wciąż oficjalnie nie została ogłoszona, lecz analityk Mateusz Chrzanowski z Noble Securities przewiduje debiut na koniec 2027 roku.