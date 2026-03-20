Zaloguj się lub Zarejestruj

Ile osób pracuje przy Wiedźminie 4? CD Projekt zdradza kolejne szczegóły swoich projektów

Mikołaj Berlik
2026/03/20 09:00
1
0

Nowe informacje w raporcie finansowym.

CD Projekt RED nie zwalnia tempa. Z najnowszej prezentacji wyników finansowych za rok 2025 wynika, że produkcja nowej sagi w świecie Wiedźmina wchodzi w decydującą fazę.

Wiedźmin 4 – prawie 500 osób na pokładzie

Zespół pracujący nad kolejną odsłoną przygód w świecie wiedźminów urósł do imponujących rozmiarów. Liczba deweloperów wzrosła z 450 (stan na październik 2025) do 499 osób. Gra znajduje się w fazie pełnej produkcji od końcówki 2024 roku. Data premiery Wiedźmina 4 niestety wciąż oficjalnie nie została ogłoszona, lecz analityk Mateusz Chrzanowski z Noble Securities przewiduje debiut na koniec 2027 roku.

Sukcesywnie dodajemy nowe formy kontaktu z naszymi markami, aby gracze mogli obcować ze światami znanymi z gier studia CD PROJEKT RED również w oczekiwaniu na nowe produkcje. To buduje globalną rozpoznawalność, ale też przekłada się na konkretne liczby.

Równolegle CDPR rozwija kontynuację Cyberpunka 2077 – w ciągu ostatnich kilku miesięcy do zespołu dołączyło 14 nowych deweloperów. Studio dąży do sformowania zespołu liczącego ponad 450 osób w oddziałach w Bostonie, Warszawie i Vancouver do przyszłego roku. Project Orion wszedł w fazę preprodukcji w maju 2025 roku. Przewiduje się, że pełna produkcja ruszy pod koniec tego roku lub na początku 2027.

GramTV przedstawia:

W 2025 r. zainwestowaliśmy ponad 513 mln zł w rozwój nowych gier i produktów towarzyszących, wypłaciliśmy blisko 100 mln zł dywidendy oraz zrealizowaliśmy skup akcji własnych za ponad 22 mln zł. Pomimo tych wydatków, nasze rezerwy finansowe utrzymują się na wysokim poziomie – na koniec 2025 r. zasoby gotówki, lokat i obligacji wyniosły łącznie ponad 1,3 mld zł

W raporcie nie zabrakło oczywiście też innych informacji. Najważniejsza z nich to oczywiście pierwsza oficjalna wzmianka o nowym DLC do Wiedźmina 3. Plotki o zawartości zmierzającej do ponad 10-letniej gry krążyły już od jakiegoś czasu.

Źródło:https://gamingbolt.com/the-witcher-4-nears-500-developers-as-production-continues-to-ramp-up

Tagi:

News
CD Projekt RED
CD Projekt
Wiedźmin
raport
Wiedźmin 4
raport finansowy
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
noname
Gramowicz
Dzisiaj 09:08

zmieńcie sobie tytuł tego żałownego info o cokies że njecszanujecie czasu ludzi dla klikanie trgo òwna




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112