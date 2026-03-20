Ile osób pracuje przy Wiedźminie 4? CD Projekt zdradza kolejne szczegóły swoich projektów

Zespół pracujący nad kolejną odsłoną przygód w świecie wiedźminów urósł do imponujących rozmiarów. Liczba deweloperów wzrosła z 450 (stan na październik 2025) do 499 osób. Gra znajduje się w fazie pełnej produkcji od końcówki 2024 roku. Data premiery Wiedźmina 4 niestety wciąż oficjalnie nie została ogłoszona, lecz analityk Mateusz Chrzanowski z Noble Securities przewiduje debiut na koniec 2027 roku.
Sukcesywnie dodajemy nowe formy kontaktu z naszymi markami, aby gracze mogli obcować ze światami znanymi z gier studia CD PROJEKT RED również w oczekiwaniu na nowe produkcje. To buduje globalną rozpoznawalność, ale też przekłada się na konkretne liczby.
Równolegle CDPR rozwija kontynuację Cyberpunka 2077 – w ciągu ostatnich kilku miesięcy do zespołu dołączyło 14 nowych deweloperów. Studio dąży do sformowania zespołu liczącego ponad 450 osób w oddziałach w Bostonie, Warszawie i Vancouver do przyszłego roku. Project Orion wszedł w fazę preprodukcji w maju 2025 roku. Przewiduje się, że pełna produkcja ruszy pod koniec tego roku lub na początku 2027.
W 2025 r. zainwestowaliśmy ponad 513 mln zł w rozwój nowych gier i produktów towarzyszących, wypłaciliśmy blisko 100 mln zł dywidendy oraz zrealizowaliśmy skup akcji własnych za ponad 22 mln zł. Pomimo tych wydatków, nasze rezerwy finansowe utrzymują się na wysokim poziomie – na koniec 2025 r. zasoby gotówki, lokat i obligacji wyniosły łącznie ponad 1,3 mld zł