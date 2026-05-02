Nie tylko remake Wiedźmina. Nowy projekt od Fool’s Theory i CD Projekt RED

Tutaj jest najciekawiej. Okazuje się bowiem, że polskie studio szuka osób, które dołączą do zespołu, by pracować nad niezapowiedzianym projektem tworzonym we współpracy z CD PROJEKT RED. To ostatnie zdanie rozpala wyobraźnie i wyklucza formalnie ogłoszony remake pierwszego Wiedźmina. Tak naprawdę może chodzić o wszystko, po przecież Redzi mają w swoim portfolio zarówno markę Wiedźmin, jak i Cyberpunk. Nie wiadomo nawet, czy chodzi w tym wypadku o dodatek do tworzonego obecnie Wiedźmina 4 czy też coś zupełnie nowego, być może nawet niepowiązane z żadnym ujawnionym dotychczas IP.

Niezależnie od wszystkiego całość wygląda naprawdę interesująco. Wydaje się jednak, że wspomniany niezapowiedziany projekt to raczej melodia bardziej odległej przyszłości.

