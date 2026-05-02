Zaloguj się lub Zarejestruj

Nie tylko remake Wiedźmina. Nowy projekt od Fool’s Theory i CD Projekt RED

Maciej Petryszyn
2026/05/02 14:35
3
2

Od dawna wiemy, że w biurach Fool's Theory powstaje remake pierwszego Wiedźmina. Okazuje się jednak, że nie tylko on.

Opublikowana przez studio z Bielska-Białej oferta pracy wskazuje na jeszcze jeden projekt. Dotychczas nieogłoszony.

Na swojej oficjalnej stronie internetowej Fool's Theory ogłosiło, iż poszukuje nowego specjalisty na stanowisko Foliage Artist na poziomie regular lub senior. Do obowiązków potencjalnego pracownika należeć będzie m.in. tworzenie realistycznych tekstur, współpraca z dyrektorem artystycznym czy też prowadzenie innych artystów. Wymagania? Co najmniej 3 lata doświadczenia w branży, wiedza z zakresu m.in. Adobe Photoshop oraz doświadczenie z Unreal Engine 5. Wygląda więc na to, że osoba, którą Fool's Theory miałoby zatrudnić, będzie działać przy projekcie tworzonym właśnie na tym silniku. Wyklucza to dodatek do Wiedźmina 3 (który działa na Red Engine), o którym plotki krążą od dłuższego czasu.

GramTV przedstawia:

Tutaj jest najciekawiej. Okazuje się bowiem, że polskie studio szuka osób, które dołączą do zespołu, by pracować nad niezapowiedzianym projektem tworzonym we współpracy z CD PROJEKT RED. To ostatnie zdanie rozpala wyobraźnie i wyklucza formalnie ogłoszony remake pierwszego Wiedźmina. Tak naprawdę może chodzić o wszystko, po przecież Redzi mają w swoim portfolio zarówno markę Wiedźmin, jak i Cyberpunk. Nie wiadomo nawet, czy chodzi w tym wypadku o dodatek do tworzonego obecnie Wiedźmina 4 czy też coś zupełnie nowego, być może nawet niepowiązane z żadnym ujawnionym dotychczas IP.

Niezależnie od wszystkiego całość wygląda naprawdę interesująco. Wydaje się jednak, że wspomniany niezapowiedziany projekt to raczej melodia bardziej odległej przyszłości.

Wczytywanie ramki mediów.
Źródło:https://x.com/gameletter_pl/status/2050551689271279925

Tagi:

News
CD Projekt RED
oferta
Fool's Theory
nowa gra
polska gra
nowy projekt
Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
3
ginavert
Gramowicz
Dzisiaj 15:31
Veruson napisał:

Chodzi o prace nad UE5, więc dodatek do cyberpunka odpada.

ginavert napisał:

Wow, oby to był drugi dodatek do cyberpunka 

Cicho, mam prawo marzyć!

Veruson
Gramowicz
Dzisiaj 15:02
ginavert napisał:

Wow, oby to był drugi dodatek do cyberpunka 

Chodzi o prace nad UE5, więc dodatek do cyberpunka odpada.

ginavert
Gramowicz
Dzisiaj 14:41

Wow, oby to był drugi dodatek do cyberpunka 




Trwa Wczytywanie
TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112