Nie tylko remake Wiedźmina. Nowy projekt od Fool’s Theory i CD Projekt RED

Opublikowana przez studio z Bielska-Białej oferta pracy wskazuje na jeszcze jeden projekt. Dotychczas nieogłoszony.
Nowy niezapowiedziany projekt od Fool's Theory i CD PROJEKT RED
Na swojej oficjalnej stronie internetowej Fool's Theory ogłosiło, iż poszukuje nowego specjalisty na stanowisko Foliage Artist na poziomie regular lub senior. Do obowiązków potencjalnego pracownika należeć będzie m.in. tworzenie realistycznych tekstur, współpraca z dyrektorem artystycznym czy też prowadzenie innych artystów. Wymagania? Co najmniej 3 lata doświadczenia w branży, wiedza z zakresu m.in. Adobe Photoshop oraz doświadczenie z Unreal Engine 5. Wygląda więc na to, że osoba, którą Fool's Theory miałoby zatrudnić, będzie działać przy projekcie tworzonym właśnie na tym silniku. Wyklucza to dodatek do Wiedźmina 3 (który działa na Red Engine), o którym plotki krążą od dłuższego czasu.