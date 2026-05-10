CEO Take-Two jest przerażony premierą GTA 6. Ogromne oczekiwania fanów nieco przytłaczają Straussa Zelnicka

CEO Take-Two przyznał, że ogromna skala oczekiwań wobec GTA 6 budzi w nim niepokój.

Strauss Zelnick przyznał, że jest przerażony premierą Grand Theft Auto VI i ogromnymi oczekiwaniami fanów wobec nowej odsłony legendarnej serii od Rockstar Games. Szef Take-Two Interactive odniósł się do sytuacji podczas konferencji iicon poświęconej innowacjom w branży technologicznej i rozrywkowej. Strauss Zelnick jest przerażony nadchodzącą premierą GTA 6 Według Zelnicka największym wyzwaniem nie jest sama sprzedaż gry, lecz sprostanie oczekiwaniom społeczności po trzynastu latach oczekiwania. Poprzednia część serii, Grand Theft Auto V, zadebiutowała jeszcze w 2013 roku i przez ponad dekadę gracze zastanawiali się, kiedy Rockstar pokaże pełnoprawnego następcę. Obecnie premiera GTA 6 planowana jest na 19 listopada 2026 roku na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, o ile produkcja nie zaliczy kolejnego opóźnienia. Gra była już kilkukrotnie przekładana, dlatego część fanów nadal sceptycznie podchodzi do aktualnego terminu wydania.

Podczas wystąpienia Strauss Zelnick został zapytany o to, jak mierzyć sukces GTA 6. CEO Take-Two odpowiedział wprost, że ogromna skala oczekiwań budzi w nim autentyczny niepokój. Jednocześnie podkreślił, że celem Rockstar jest stworzenie najbardziej spektakularnego dzieła rozrywki w historii. Jak stwierdził Zelnick: Myślimy o stworzeniu najbardziej spektakularnego dzieła rozrywkowego na Ziemi, w historii, i to jest niezwykle trudne wyzwanie. Jeśli nam się uda i będziemy dobrze służyć naszym klientom, reszta przyjdzie sama. Skala zainteresowania GTA 6 od dawna przekracza standardy branży gier. Fani analizują każdy materiał promocyjny z niespotykaną dokładnością. Jeden z graczy miał nawet policzyć wszystkie drzewa widoczne w jednym ze zwiastunów gry, próbując odgadnąć rozmiar świata i poziom detali nowej produkcji Rockstar Games. Sama długość produkcji również zwraca uwagę całej branży. Współczesne gry AAA powstają coraz dłużej ze względu na rosnącą skalę projektów i bardziej zaawansowaną technologię. Jednak GTA 6 jest przypadkiem wyjątkowym nawet na tle innych wielkich produkcji.

W przeciwieństwie do wielu marek, które znikają na lata z powodu słabej sprzedaży lub przerwy twórców, GTA pozostawało jedną z najbardziej dochodowych serii w historii gier. Grand Theft Auto V sprzedało się w gigantycznych liczbach i przez lata generowało ogromne zyski dzięki trybowi online. Według licznych przecieków oraz branżowych doniesień GTA 6 ma zaoferować znaczący skok technologiczny względem poprzednich części. Wśród najczęściej pojawiających się informacji mówi się o bardziej zaawansowanych NPC-ach, realistyczniejszych reakcjach świata gry oraz większej interaktywności otoczenia. Analitycy podkreślają również, że premiera GTA 6 może mieć ogromny wpływ na całą branżę gier. W czasach gospodarczej niepewności nowa produkcja Rockstar może znacząco zwiększyć sprzedaż konsol nowej generacji. Wielu graczy PC oraz użytkowników starszych urządzeń, takich jak PlayStation 4 czy Xbox One, może zdecydować się na zakup nowego sprzętu właśnie dla GTA 6. Większa liczba sprzedanych konsol mogłaby jednocześnie napędzić sprzedaż innych dużych produkcji, takich jak Marvel's Wolverine czy Forza Horizon 6. Strauss Zelnick nie ukrywa więc, że premiera GTA 6 wiąże się z ogromną presją, zarówno ze strony rynku, jak i milionów fanów na całym świecie. Finansowy sukces gry wydaje się niemal pewny. Teraz pozostaje tylko pytanie czy GTA 6 spełni wygórowane oczekiwania fanów.