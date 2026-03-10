Zaloguj się lub Zarejestruj

Wiedźmin 4 ze wsparciem najnowszej technologii Nvidii. Pokazano ją w akcji

Radosław Krajewski
2026/03/10 17:10
0
0

To będzie zdecydowanie najbardziej realistyczna gra od CD Projekt Red.

Nvidia ujawniła nowe szczegóły dotyczące technologii, która zostanie wykorzystana w powstającym RPG od CD Projekt Red. Chodzi o system RTX Mega Geometry, który ma znacząco poprawić wygląd oraz wydajność renderowania gęstej roślinności w Wiedźminie 4.

Wiedźmin 4
Wiedźmin 4

Wiedźmin 4 – gra skorzysta z technologii RTX Mega Geometry

Jednym z elementów, które najmocniej eksponują możliwości nowoczesnych silników graficznych, są rozległe i szczegółowe lasy. W przypadku nowej odsłony wiedźmińskiej serii właśnie takie środowiska mają odgrywać dużą rolę. Gra powstaje na bazie Unreal Engine 5, a dzięki nowej technologii Nvidii twórcy będą mogli wypełnić lokacje ogromną liczbą szczegółowych drzew oraz liści bez drastycznego spadku wydajności.

RTX Mega Geometry to rozwiązanie rozwijające możliwości technologii Nanite w Unreal Engine 5. System przyspiesza budowę struktury BVH, która jest kluczowa dla ray tracingu. Według deklaracji Nvidii pozwala to obsługiwać nawet stukrotnie więcej trójkątów niż wcześniejsze metody stosowane w grach.

Technologia działa poprzez inteligentne aktualizowanie grup trójkątów w pakietach, co zmniejsza obciążenie procesora i poprawia ogólną wydajność renderowania. W praktyce oznacza to, że twórcy mogą wykorzystać znacznie bardziej szczegółowe modele drzew i roślinności, a jednocześnie utrzymać płynność działania gry.

W przypadku Wiedźmina 4 Nvidia wykorzystuje również technologię Opacity Micromaps. Jest ona szczególnie przydatna przy obiektach półprzezroczystych, takich jak liście, igły czy cienkie gałęzie.

GramTV przedstawia:

Rozwiązanie to upraszcza obliczenia związane z ray tracingiem takich elementów, dzięki czemu proces renderowania staje się znacznie szybszy. W połączeniu z RTX Mega Geometry pozwala to zachować wysoką szczegółowość scen przy zachowaniu wydajności odpowiedniej dla gry.

Według Nvidii gęste, szczegółowe lasy w Wiedźminie 4 stanowią jedno z największych wyzwań technicznych dla współczesnych gier. Zastosowanie nowych metod ma umożliwić wykorzystanie bardzo szczegółowych assetów z path tracingiem przy zachowaniu wydajności wymaganej w produkcji przeznaczonej dla graczy.

Warto przy tym pamiętać, że ray tracing pozostaje jedną z najbardziej wymagających technologii graficznych, dlatego nawet z nowymi rozwiązaniami gra prawdopodobnie będzie należała do bardzo wymagających sprzętowo produkcji. Jeżeli jednak zaprezentowane przez Nvidię demonstracje oddają rzeczywisty poziom szczegółowości, to lasy w Wiedźminie 4 mogą stać się jednym z najbardziej imponujących środowisk w grach tworzonych na Unreal Engine 5.

Źródło:https://videocardz.com/newz/the-witcher-iv-to-feature-nvidia-rtx-mega-geometry

Tagi:

News
gameplay
CD Projekt RED
NVIDIA
Wiedźmin
The Witcher
Wiedźmin 4
Nvidia RTX
RTX Mega Geometry
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112