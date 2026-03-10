Wiedźmin 4 ze wsparciem najnowszej technologii Nvidii. Pokazano ją w akcji

To będzie zdecydowanie najbardziej realistyczna gra od CD Projekt Red.

Nvidia ujawniła nowe szczegóły dotyczące technologii, która zostanie wykorzystana w powstającym RPG od CD Projekt Red. Chodzi o system RTX Mega Geometry, który ma znacząco poprawić wygląd oraz wydajność renderowania gęstej roślinności w Wiedźminie 4. Wiedźmin 4 – gra skorzysta z technologii RTX Mega Geometry Jednym z elementów, które najmocniej eksponują możliwości nowoczesnych silników graficznych, są rozległe i szczegółowe lasy. W przypadku nowej odsłony wiedźmińskiej serii właśnie takie środowiska mają odgrywać dużą rolę. Gra powstaje na bazie Unreal Engine 5, a dzięki nowej technologii Nvidii twórcy będą mogli wypełnić lokacje ogromną liczbą szczegółowych drzew oraz liści bez drastycznego spadku wydajności.

RTX Mega Geometry to rozwiązanie rozwijające możliwości technologii Nanite w Unreal Engine 5. System przyspiesza budowę struktury BVH, która jest kluczowa dla ray tracingu. Według deklaracji Nvidii pozwala to obsługiwać nawet stukrotnie więcej trójkątów niż wcześniejsze metody stosowane w grach. Technologia działa poprzez inteligentne aktualizowanie grup trójkątów w pakietach, co zmniejsza obciążenie procesora i poprawia ogólną wydajność renderowania. W praktyce oznacza to, że twórcy mogą wykorzystać znacznie bardziej szczegółowe modele drzew i roślinności, a jednocześnie utrzymać płynność działania gry. W przypadku Wiedźmina 4 Nvidia wykorzystuje również technologię Opacity Micromaps. Jest ona szczególnie przydatna przy obiektach półprzezroczystych, takich jak liście, igły czy cienkie gałęzie.

GramTV przedstawia:

Rozwiązanie to upraszcza obliczenia związane z ray tracingiem takich elementów, dzięki czemu proces renderowania staje się znacznie szybszy. W połączeniu z RTX Mega Geometry pozwala to zachować wysoką szczegółowość scen przy zachowaniu wydajności odpowiedniej dla gry. Według Nvidii gęste, szczegółowe lasy w Wiedźminie 4 stanowią jedno z największych wyzwań technicznych dla współczesnych gier. Zastosowanie nowych metod ma umożliwić wykorzystanie bardzo szczegółowych assetów z path tracingiem przy zachowaniu wydajności wymaganej w produkcji przeznaczonej dla graczy. Warto przy tym pamiętać, że ray tracing pozostaje jedną z najbardziej wymagających technologii graficznych, dlatego nawet z nowymi rozwiązaniami gra prawdopodobnie będzie należała do bardzo wymagających sprzętowo produkcji. Jeżeli jednak zaprezentowane przez Nvidię demonstracje oddają rzeczywisty poziom szczegółowości, to lasy w Wiedźminie 4 mogą stać się jednym z najbardziej imponujących środowisk w grach tworzonych na Unreal Engine 5.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.