Trzynasta gra za darmo na święta w Epic Games Store. To intrygująca platformówka

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/29 17:05
Na graczy czeka kolejna darmowa gra do odebrania w Epic Games Store.

W tym okresie przejściowym między Świętami Bożego narodzenia, a sylwestrem i nowym rokiem, Epic Games Store przygotował dla nas kolejną darmową grę. Na platformie Epica możecie już odebrać Viewfinder. Pamiętajmy, aby tytuł przypisać do swojego konta najpóźniej jutro do godziny 17:00.

Darmowa gra w Epic Games Store na święta

Viewfinder – zmieniaj percepcję, definiuj na nowo rzeczywistość i przekształcaj otaczający Cię świat przy pomocy polaroidu. Viewfinder to nowa gra dla pojedynczego gracza oferująca godziny ciekawych, zabawnych doświadczeń, podczas których rozwikłasz pozostawione tajemnice. Viewfinder jest niezapomnianą grą przygodową z perspektywą pierwszej osoby, w której możesz ożywiać zdjęcia, umieszczając je w świecie. Przekształcaj rzeczywistość. Ożywiaj zdjęcia, obrazy, rysunki, zrzuty ekranu i pocztówki, przekształcając świat. Podczas eksploracji gracz odkryje tajemnice świata, przyczynę jego powstania i swobodę tworzenia. Przemierz wiele złożonych, zwartych światów, każdy o niepowtarzalnym wyglądzie. To Ty decydujesz, czego chcesz doświadczyć. Opowieść Viewfinder jest skupiona na graczu, oferując przystępną rozgrywkę tym, którzy chcą tylko grać i rozwiązywać łamigłówki, oraz bogaty, starannie opracowany świat dla tych, którzy chcą bliżej go poznać. Wejdź to świata Viewfinder i znajdź odpowiedź na pytanie, na które nie ma odpowiedzi.
Wcześniej gracze otrzymali między innymi Blood West, Paradise Killer, Sorry We’re Closed, Eternights, Jotunnslayer: Hordes of Hel, Bloodstained: Ritual of the Night, The Callisto Protocol, Disco Elysium, We Were Here Together oraz Cassette Beasts. W ramach promocji, ostatnio mogliśmy też odebrać SKALD: Against The Black Priory. Jutro o godzinie 17:00 możemy spodziewać się kolejnego, świątecznego prezentu.

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

