Trzynasta gra za darmo na święta w Epic Games Store. To intrygująca platformówka

W tym okresie przejściowym między Świętami Bożego narodzenia, a sylwestrem i nowym rokiem, Epic Games Store przygotował dla nas kolejną darmową grę. Na platformie Epica możecie już odebrać Viewfinder. Pamiętajmy, aby tytuł przypisać do swojego konta najpóźniej jutro do godziny 17:00.

Viewfinder – zmieniaj percepcję, definiuj na nowo rzeczywistość i przekształcaj otaczający Cię świat przy pomocy polaroidu. Viewfinder to nowa gra dla pojedynczego gracza oferująca godziny ciekawych, zabawnych doświadczeń, podczas których rozwikłasz pozostawione tajemnice. Viewfinder jest niezapomnianą grą przygodową z perspektywą pierwszej osoby, w której możesz ożywiać zdjęcia, umieszczając je w świecie. Przekształcaj rzeczywistość. Ożywiaj zdjęcia, obrazy, rysunki, zrzuty ekranu i pocztówki, przekształcając świat. Podczas eksploracji gracz odkryje tajemnice świata, przyczynę jego powstania i swobodę tworzenia. Przemierz wiele złożonych, zwartych światów, każdy o niepowtarzalnym wyglądzie. To Ty decydujesz, czego chcesz doświadczyć. Opowieść Viewfinder jest skupiona na graczu, oferując przystępną rozgrywkę tym, którzy chcą tylko grać i rozwiązywać łamigłówki, oraz bogaty, starannie opracowany świat dla tych, którzy chcą bliżej go poznać. Wejdź to świata Viewfinder i znajdź odpowiedź na pytanie, na które nie ma odpowiedzi.