Dwunasta gra za darmo na święta w Epic Games Store. Tym razem coś dla fanów retro klimatów

Wczoraj w ramach świątecznego rozdawania prezentów w Epic Games Store udostępniono za darmo Cassette Beasts. Dzisiaj natomiast przyszedł czas na kolejny – już dwunasty – prezent od firmy Epic Games. Gracze PC mogą tym razem przypisać do swoich kont bez ponoszenia żadnych kosztów SKALD: Against the Black Priory, czyli drużynowa gra fabularna w klimatach retro, której akcja rozgrywa się w mrocznym świecie fantasy.

Zanurz się w mrocznym, fantastycznym świecie pełnym zabójczych stworzeń, tragicznych bohaterów i grozy rodem z twórczości Lovecrafta. Weź udział w klasycznej, heroicznej przygodzie z bogactwem elementów do odkrycia oraz taktyczną walką turową. Czy zdołasz poprowadzić drużynę bohaterów od przesiąkniętych złem brzegów Idry aż po bramy Czarnego Opactwa... i jeszcze dalej – czytamy w opisie gry SKALD: Against the Black Priory.

Gracze PC mogą odebrać dwunasty świąteczny prezent w Epic Games Store

Jeśli chcecie odebrać za darmo, to wystarczy, że udacie się na kartę gry SKALD: Against the Black Priory w Epic Games Store, zalogujecie się na swoje konto i kliknięcie przycisk „Zdobądź”. Warto jednak nie zwlekać z odebraniem dwunastego świątecznego prezentu od Epic Games. Oferta jest bowiem ważna do jutra – 29 grudnia 2025 roku – do 17:00 czasu polskiego.