Epic Games Store rozdaje za darmo polską grę. Dwa prezenty dla graczy

Patrycja Pietrowska
2026/02/12 09:00
0
0

Pecetowi gracze odbiorą dziś dwa prezenty od Epic Games Store.

Kolejny czwartek, kolejne prezenty od Epic Games Store. Tym razem sklep przygotował dla pecetowych graczy dwa prezenty. Pierwszym z nich jest polska produkcja Nobody Wants to Die. Druga gra to The Darkside Detective: A Fumble in the Dark. Zainteresowani mogą odebrać prezenty już dziś od godziny 17:00. Na przypisanie tytułów do konta będziemy mieli tydzień.

Epic Games Store
Epic Games Store

Zanurz się w świecie Nowego Jorku z 2329 roku, gdzie nieśmiertelność ma swoją cenę. Po niemalże śmiertelnym wypadku detektyw James Karra podejmuje nieoficjalną sprawę z pomocą młodej policyjnej łączniczki, Sary Kai. Wspólnie, ryzykując wszystko, odkrywają mroczne sekrety elity miasta. – brzmi opis Nobody Wants to Die.

Twin Lakes to przeklęte miasto. Mniej przeklęty niż powiedzenie: „Demony rozrywają go na strzępy”, ale bardziej przeklęty niż „zawsze gubi klucze” lub „często kroczy w kałużach”. To mniej więcej pośrodku przeklętej skali, to właśnie próbujemy powiedzieć.

Wystarczająco przeklęty, że to utrapienie. Przeklęty na tyle, że ktoś musi sobie z tym poradzić…

I tu wkracza Detektyw Ciemnej Strony. Za każdym razem, gdy usłyszysz jakiś wstrząs w nocy, poczujesz mrowienie w kręgosłupie lub poczujesz coś podejrzanego, detektyw Francis McQueen nie jest daleko w tyle.
Nie, on nie pachnie rybą - to fraza, daj spokój …

Podnosząc się po wydarzeniach z The Darkside Detective, McQueen musi uratować swojego zwykle obecnego (w ciele, jeśli nie w umyśle) pomocnika Dooleya z Darkside, aby obaj mogli wrócić do tego, co robią najlepiej - zbadania wielu dziwnych rzeczy w mieście , często paranormalne, zawsze paradoksalne. – czytamy w opisie The Darkside Detective: A Fumble in the Dark.

Więcej darmowych gier w Epic Games Store

Przypominamy, że wciąż możemy odebrać gry z ubiegłego tygodnia. Do godziny 17:00 możemy przypisać do konta Botany Manor oraz Poison Retro Set.

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/free-games

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

