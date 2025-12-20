Czwarta darmowa gra na święta w Epic Games Store. Kolejny prezent dla graczy PC

Świąteczne rozdawanie prezentów przez Epic Games Store wciąż trwa. Dzisiaj gracze PC mogą odebrać Blood West. Na przypisanie gry do konta mamy czas do jutra, do godziny 17:00.

W BLOOD WEST legendy Dziwnego Zachodu spotykają się z lovecraftowskim horrorem we wciągającym skradankowym FPSie. Wciel się wNieumarłego Rewolwerowca, skazanego na wędrówkę po Jałowych Ziemiach i odnajdź sposób na zdjęcie klątwy i uwolnienie swojej duszy. Nie, to nie jest typowa opowieść o odkupieniu samotnego desperado. To opowieść o potępieniu.

Kaniony, Bagna i Góry. Każdy z obszarów roi się od przerażających monstrów i piekielnych demonów. Mapy są otwartymi światami do swobodnego eksplorowania we własnym tempie. Gracz potrzebuje średnio ponad 20 godzin, aby ukończyć wszystkie trzy scenariusze, a ponad 35 godzin, aby zobaczyć wszystko, co oferują Jałowe Ziemie.

Blood West to gra FPS typu “skradanka”, inspirowana klasykami gatunku takimi jak seria Thief (której fani w głosie głównego bohatera rozpoznają Stephena Russella, aktora podkładającego głos pod złodziejskiego mistrza - Garretta), gry S.T.A.L.K.E.R. czy - z nowszych tytułów - Hunt: Showdown. Rozgrywka nagradza ostrożne podejście uwzględniające rekonesans terenu, śledzenie wrogów i ataki z ukrycia. Czy znajdziesz sposób, by oczyścić fort pełen ghuli i potworów, nie podnosząc alarmu?