Czwarta darmowa gra na święta w Epic Games Store. Kolejny prezent dla graczy PC

Patrycja Pietrowska
2025/12/20 17:05
Prezentów od Epic Games Store ciąg dalszy.

Świąteczne rozdawanie prezentów przez Epic Games Store wciąż trwa. Dzisiaj gracze PC mogą odebrać Blood West. Na przypisanie gry do konta mamy czas do jutra, do godziny 17:00.

Epic Games Store
Epic Games Store

Darmowa gra w Epic Games Store na Święta

W BLOOD WEST legendy Dziwnego Zachodu spotykają się z lovecraftowskim horrorem we wciągającym skradankowym FPSie. Wciel się wNieumarłego Rewolwerowca, skazanego na wędrówkę po Jałowych Ziemiach i odnajdź sposób na zdjęcie klątwy i uwolnienie swojej duszy. Nie, to nie jest typowa opowieść o odkupieniu samotnego desperado. To opowieść o potępieniu.
Kaniony, Bagna i Góry. Każdy z obszarów roi się od przerażających monstrów i piekielnych demonów. Mapy są otwartymi światami do swobodnego eksplorowania we własnym tempie. Gracz potrzebuje średnio ponad 20 godzin, aby ukończyć wszystkie trzy scenariusze, a ponad 35 godzin, aby zobaczyć wszystko, co oferują Jałowe Ziemie.
Blood West to gra FPS typu “skradanka”, inspirowana klasykami gatunku takimi jak seria Thief (której fani w głosie głównego bohatera rozpoznają Stephena Russella, aktora podkładającego głos pod złodziejskiego mistrza - Garretta), gry S.T.A.L.K.E.R. czy - z nowszych tytułów - Hunt: Showdown. Rozgrywka nagradza ostrożne podejście uwzględniające rekonesans terenu, śledzenie wrogów i ataki z ukrycia. Czy znajdziesz sposób, by oczyścić fort pełen ghuli i potworów, nie podnosząc alarmu?

Poprzednie gry, które oferowała platforma to między innymi Eternights oraz Jotunnslayer: Hordes of Hel. Wcześniej gracze mogli odebrać za darmo również Hogwarts Legacy, czyli bardzo popularną produkcję osadzoną w uniwersum Harry’ego Pottera. Kolejny prezent użytkownicy platformy otrzymają już jutro o godzinie 17:00.

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/free-games

Tagi:

Epic Games
darmowe gry
za darmo
cyfrowa dystrybucja
prezent
Święta
gry na PC
Epic Games Store
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

