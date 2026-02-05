Zaloguj się lub Zarejestruj

Jeszcze jedna darmowa gra na Steam. Zeszłoroczny tytuł dostępny w prezencie

Radosław Krajewski
2026/02/05 19:45
0
0

Platforma Valve udostępniła kolejną ofertę z darmową grą.

Ruszyła następna promocja z darmową grą na Steam. W ostatnim czasie platforma Valve udostępniła sporo prezentów, a teraz do tego grona dołączyła kolejna produkcja. Tym razem sklep rozdaje za darmo grę Arabian Gulf. Tytuł od studia IVDev zadebiutował na rynku pod koniec maja 2025 roku. Arabian Gulf to niezależna pierwszoosobowa strzelanka z prostą oprawą graficzną, która nie przebiła się w zaledwie innym premier na Steam. Również z tego powodu producent postanowił rozdać swój projekt za darmo dla wszystkich użytkowników komputerów osobistych. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły trwającej oferty na darmową grę.

Steam
Steam

Arabian Gulf to emocjonująca survivalowa gra akcji, w której każda sekunda wystawia na próbę twoje umiejętności i odwagę. Wyposaż się w broń i przygotuj na niezapomnianą walkę o przetrwanie przeciwko nieustępliwym wrogom na rozległej, bezlitosnej pustyni.

Twoja podróż jest pełna niebezpieczeństw, ale cel jest jasny: przedrzyj się przez zdradliwe tereny, pokonaj kolejne wyzwania i dotrzyj do starożytnego zamku, aby zdobyć legendarne skarby ukryte w jego wnętrzu.

  • Epicka akcja survivalowa w dynamicznym, pustynnym środowisku
  • Stań do walki z nieustępliwymi wrogami w intensywnych starciach
  • Zdobądź zamek i sięgnij po należne ci skarby – czytamy w oficjalnym opisie gry na Steam.

Kolejna darmowa gra na Steam

Aby odebrać darmowe Arabian Gulf, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko kilka dni, do 8 lutego do godziny 19:00 czasu polskiego.

GramTV przedstawia:

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

