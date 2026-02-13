Castlevania otrzyma nową część serii po 12 latach. Zaprezentowano pierwszy gameplay

Popularna seria od Konami powraca z nową odsłoną.

Podczas State of Play zaprezentowano zupełnie nową odsłonę kultowej serii Castlevania. Castlevania: Belmont’s Curse to dwuwymiarowa gra akcji z elementami eksploracji, tworzona wspólnie przez Konami, Evil Empire oraz Motion Twin. Produkcja zmierza wyłącznie na PlayStation 5, a jej premiera zaplanowana jest na 2026 roku. Castlevania: Belmont’s Curse – pierwszy zwiastun oraz fragmenty rozgrywki z exclusive’a na PS5 Akcja gry przeniesie graczy do Paryża z 1499 roku, który pogrąża się w chaosie po nagłym pojawieniu się potwornych istot wyłaniających się z mroku. W obliczu zagłady do walki staje następca Trevora Belmonta, dzierżący legendarny święty bicz Vampire Killer. Bohater przemierzy płonące ulice miasta oraz mroczny zamek, by powstrzymać napierające siły zła.

Twórcy podkreślają, że bicz ponownie odegra kluczową rolę w rozgrywce. Posłuży nie tylko do walki, lecz także do poruszania się po lokacjach niczym akrobata, co ma nadać starciom większej dynamiki i swobody. Jednocześnie nie będzie to jedyna broń dostępna w arsenale. W zapowiedzi pokazano między innymi miecz, który oferuje solidną siłę ataku i prostotę użycia. W przyszłości ujawnione zostaną kolejne uzbrojenie oraz zdolności, a system walki ma wymagać planowania i umiejętnego korzystania z dostępnych narzędzi. Produkcja pozostanie wierna korzeniom serii. Na graczy czekać będą potężni przeciwnicy, barwne postacie oraz liczne sekrety ukryte w świecie gry. Powrócą także klasyczne elementy, takie jak dające się zniszczyć ściany skrywające przydatne przedmioty. W zwiastunie można było dostrzec między innymi dobrze znanych fanom zombie, którzy choć powolni, potrafią stać się groźni w większych grupach.

Nowa Castlevania wyróżni się także oprawą wizualną. Twórcy stawiają na kolorowy styl zachowujący gotycki klimat serii, który ma pozwolić odkryć znane uniwersum w świeżej formie. Castlevania: Belmont’s Curse ma zadebiutować na PlayStation 5 jeszcze w tym roku.

