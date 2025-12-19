Trzecia gra za darmo na święta od Epic Games Store. Tym razem w prezencie oryginalny gatunkowy miks

Rozpoczęła się promocja na kolejną darmową grę na święta od Epic Games Store. Tym razem sklep w ramach prezentu zaoferował Eternights, czyli nietuzinkowego slashera w stylistyce anime, który łączy w sobie dynamiczną grę akcji z symulatorem randkowania. Produkcja studia Studio Sai zadebiutowała we wrześniu 2023 roku i teraz każdy chętny posiadacz komputera osobistego może sprawdzić ten tytuł za darmo.

Eternights to randkowa gra akcji, która łączy historię miłosną z pełną adrenaliny walką. W świecie ogarniętym apokalipsą starasz się czerpać z życia garściami. Szukaj zaopatrzenia, odkrywaj lochy... i chodź na randki!

Pewnego dnia ktoś, albo coś, zamieniło ludzi w niebezpieczne potwory. Jedyne, czego teraz chcą, to przemoc i władza. To one stoją między tobą, lekarstwem, a światem, którego pragniesz. A co jest w tym najistotniejsze? Walczysz o coś więcej niż własne przetrwanie – walczysz za tych, których kochasz.

Zbliżający się koniec świata to świetny temat, by do kogoś zagaić! Kiedy nie odkrywasz lochów, możesz również budować więzi z piątką nietuzinkowych i przesympatycznych postaci. Odkryj ich historie i poznaj ich lepiej, by odblokować unikalne umiejętności i zaklęcia, których możesz używać w walce - czytamy w oficjalnym opisie gry.