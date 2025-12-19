Zaloguj się lub Zarejestruj

Trzecia gra za darmo na święta od Epic Games Store. Tym razem w prezencie oryginalny gatunkowy miks

Radosław Krajewski
2025/12/19 17:04
Rozpoczęła się promocja na kolejną darmową grę na święta od Epic Games Store. Tym razem sklep w ramach prezentu zaoferował Eternights, czyli nietuzinkowego slashera w stylistyce anime, który łączy w sobie dynamiczną grę akcji z symulatorem randkowania. Produkcja studia Studio Sai zadebiutowała we wrześniu 2023 roku i teraz każdy chętny posiadacz komputera osobistego może sprawdzić ten tytuł za darmo.

Kolejna darmowa gra w Epic Games Store na święta

Eternights to randkowa gra akcji, która łączy historię miłosną z pełną adrenaliny walką. W świecie ogarniętym apokalipsą starasz się czerpać z życia garściami. Szukaj zaopatrzenia, odkrywaj lochy... i chodź na randki!

Pewnego dnia ktoś, albo coś, zamieniło ludzi w niebezpieczne potwory. Jedyne, czego teraz chcą, to przemoc i władza. To one stoją między tobą, lekarstwem, a światem, którego pragniesz. A co jest w tym najistotniejsze? Walczysz o coś więcej niż własne przetrwanie – walczysz za tych, których kochasz.

Zbliżający się koniec świata to świetny temat, by do kogoś zagaić! Kiedy nie odkrywasz lochów, możesz również budować więzi z piątką nietuzinkowych i przesympatycznych postaci. Odkryj ich historie i poznaj ich lepiej, by odblokować unikalne umiejętności i zaklęcia, których możesz używać w walce - czytamy w oficjalnym opisie gry.

Przypomnijmy, że dwa poprzednie prezenty, jakie w tym roku Epic Games Store rozdało już na święta, to Hogwarts Legacy, zaś wczoraj sklep w prezencie udostępnił Jotunnslayer: Hordes of Hel, czyli nową grę, która zadebiutowała na rynku we wrześniu bieżącego roku.

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/free-games

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

