Druga darmowa gra na święta w Epic Games Store. Ostatnie chwile na odebranie wielkiego hitu

To ostatni moment, aby przypisać do swojego konta jedną z najlepszych gier 2023 roku.

Dokładnie jak w poprzednich latach, również w tym roku Epic Games Store rozpoczęło rozdawanie kilkunastu darmowych gier na święta. Od dzisiaj, przez kilkanaście kolejnych dni, codziennie w sklepie znajdziecie inną grę, która odbierzecie za darmo. Lista prezentów pozostaje tajemnicą, chociaż po ogłoszeniu akcji pojawiły się przecieki, które prawdopodobnie nie są prawdziwe. Mimo to gracze będą mogli liczyć na wielkie hity, duże tytuły AAA, jak również indyki. Już dzisiaj o godzinie 17:00 czasu polskiego poznamy drugą grę za darmo w ramach świątecznej akcji w Epic Games Store. Gdy tylko gra pojawi się do odebrania, od razu Was o tym poinformujemy. Przy okazji przypominamy o przypisaniu do swojego konta gry z poprzedniego tygodnia.

Jeszcze więcej darmowych gier na święta od Epic Games Store

Przypomnijmy, że w ostatni piątek w sklepie Epic Gams Store za darmo udostępniono Hogwarts Legacy. Grę możecie odebrać pod tym adresem tylko do dzisiaj, do godziny 17:00.