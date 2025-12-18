Druga darmowa gra na święta w Epic Games Store. Ostatnie chwile na odebranie wielkiego hitu

Dokładnie jak w poprzednich latach, również w tym roku Epic Games Store rozpoczęło rozdawanie kilkunastu darmowych gier na święta. Od dzisiaj, przez kilkanaście kolejnych dni, codziennie w sklepie znajdziecie inną grę, która odbierzecie za darmo. Lista prezentów pozostaje tajemnicą, chociaż po ogłoszeniu akcji pojawiły się przecieki, które prawdopodobnie nie są prawdziwe. Mimo to gracze będą mogli liczyć na wielkie hity, duże tytuły AAA, jak również indyki. Już dzisiaj o godzinie 17:00 czasu polskiego poznamy drugą grę za darmo w ramach świątecznej akcji w Epic Games Store. Gdy tylko gra pojawi się do odebrania, od razu Was o tym poinformujemy. Przy okazji przypominamy o przypisaniu do swojego konta gry z poprzedniego tygodnia.
Jeszcze więcej darmowych gier na święta od Epic Games Store
Przypomnijmy, że w ostatni piątek w sklepie Epic Gams Store za darmo udostępniono Hogwarts Legacy. Grę możecie odebrać pod tym adresem tylko do dzisiaj, do godziny 17:00.
Dziedzictwo Hogwartu to fabularna gra akcji z otwartym światem osadzona w otoczeniu po raz pierwszy przedstawionym w serii książek o Harrym Potterze. Udaj się w podróż po zarówno znanych, jak i nowych miejscach, by badając je odkrywać fantastyczne zwierzęta, modyfikować wygląd swojego bohatera, warzyć eliksiry, doprowadzać do mistrzostwa rzucanie zaklęć i rozwijać swoje talenty. Zdecyduj jakim czarodziejem lub jaką czarownicą będziesz.
Przeżyj przygodę w XIX-wiecznym Hogwarcie. Wciel się w postać dzierżącą klucz do antycznego sekretu, który może podzielić świat magii. Zawiązuj sojusze, walcz z czarnoksiężnikami i zadecyduj o losie świata magii. To ty decydujesz o swoim dziedzictwie. Zapełnij niezapisane karty swojej historii - czytamy w opisie gry.
