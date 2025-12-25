Dziewiąta darmowa gra od Epic Games Store na Święta. To świetnie oceniane RPG

Święta Bożego Narodzenia trafią, Epic Games Store nieustannie częstuje nas kolejnymi grami do odebrania za darmo. W ramach pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia otrzymaliśmy Disco Elysium. Pamiętajmy, aby tytuł przypisać do swojego konta najpóźniej jutro do godziny 17:00.

Disco Elysium – The Final Cut to przełomowa gra RPG. Jesteś detektywem z unikalnym zestawem umiejętności do swojej dyspozycji. Przesłuchuj niepowtarzalne postacie, rozwiązuj sprawy morderstw lub bierz łapówki. Zostań bohaterem lub całkowitym wrakiem człowieka. Wszyscy mieszkańcy miasta ożywają dzięki pełnemu udźwiękowieniu w języku angielskim. Skłóć ich ze sobą, spróbuj im pomóc lub zakochaj się, podczas gdy każde ich słowo wypowiadane będzie z odpowiednim akcentem i emocjami. Staw czoła swoim światopoglądom i kierując się kompasem politycznym, podążaj nowymi ścieżkami. Odkryj więcej mieszkańców, nowy obszar i niesamowite widoki, w pogoni za marzeniami odciskając jeszcze większe piętno na świecie. Zastraszaj, zasładzaj, uciekaj się do przemocy, pisz poezję, śpiewaj karaoke, zostań królem parkietu lub odkryj sens istnienia. Disco Elysium jest najbardziej oddaną próbą odwzorowania stołowych gier RPG, jaka kiedykolwiek została podjęta na rynku gier wideo. Mieszaj i łącz, wybierając spośród 24 skrajnie różnych od siebie umiejętności. Stwórz swój własny styl dzięki 80 strojom do wyboru. Używaj 14 narzędzi — od broni palnej, przez latarki, po boomboxy — lub zrób sobie drinka z 6 różnych psychoaktywnych substancji. Rozwiń charakter swojej postaci jeszcze bardziej przy użyciu „Thought Cabinet” („Gabinetu myśli”) detektywa, wybierając spośród 60 szalonych pomysłów. Świat gry wypełniony jest po brzegi prawdziwymi postaciami, a nie zwyczajnymi NPC. Skłóć je ze sobą, spróbuj im pomóc lub zakochaj się w jednej z nich. Rewolucyjny system dialogów z Disco Elysium, z częściowo dubbingowanymi postaciami, pozwoli Ci niemalże na wszystko. Odkrywaj, manipuluj, zbieraj śmieci lub zostań milionerem w otwartym świecie innym niż wszystko, co dotychczas było Ci znane. Miasto Revachol czeka, aż weźmiesz je sobie na własność — kawałek po kawałku. Od ulic, po plaże — i jeszcze dalej. Śmierć, seks, podatki i disco — wszystko jest w Twoim zasięgu. Revachol to prawdziwe miejsce z prawdziwymi wyzwaniami. Rozwiąż ogromne dochodzenie w sprawie morderstwa lub odpocznij i zrelaksuj się podczas wykonywania pobocznych zleceń. Detektyw decyduje, obywatele słuchają.