Ósma darmowa gra od Epic Games Store na Święta. To się nazywa Wigilijny prezent!

Rozpoczęliśmy Święta Bożego Narodzenia, a żeby podkręcić dobrą atmosferę, Epic Games Store z tej okazji ma dla nas kolejną produkcję do odebrania za darmo. W ramach Wigilii, tym razem otrzymaliśmy The Callisto Protocol. Pamiętajmy, aby tytuł przypisać do swojego konta najpóźniej jutro do godziny 17:00.

Darmowa gra w Epic Games Store na święta

The Callisto Protocol – w tym opartym na narracji, ujmowanym z perspektywy trzeciej osoby horrorze surwiwalowym, którego akcja rozgrywa się w oddalonej o 300 lat przyszłości, gracz wciela się w Jacoba Lee – nieszczęśnika wtrąconego do Czarnego Żelaznego Więzienia, zakładu o zaostrzonym rygorze położonym na księżycu Jowisza, Kallisto. Gdy więźniowie zaczynają przepoczwarzać się w przerażające bestie, miejsce niewoli ogarnia chaos. Walczący o przetrwanie Jacob musi przedrzeć się do bezpiecznego schronienia, aby zbiec z zakładu, odkrywając przy okazji ponure i budzące grozę tajemnice skryte pod powierzchnią Kallisto.

Wcześniej gracze otrzymali między innymi Blood West, Paradise Killer, Sorry We’re Closed, a także Eternights oraz Jotunnslayer: Hordes of Hel. W ramach promocji mogliśmy też odebrać Bloodstained: Ritual of the Night. Jutro o godzinie 17:00 możemy spodziewać się kolejnego, świątecznego prezentu.