Zaloguj się lub Zarejestruj

Ósma darmowa gra od Epic Games Store na Święta. To się nazywa Wigilijny prezent!

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/24 17:05
1
1

Dziś Wigilia, więc i kolejna świąteczna gra od Epic Games Store.

Rozpoczęliśmy Święta Bożego Narodzenia, a żeby podkręcić dobrą atmosferę, Epic Games Store z tej okazji ma dla nas kolejną produkcję do odebrania za darmo. W ramach Wigilii, tym razem otrzymaliśmy The Callisto Protocol. Pamiętajmy, aby tytuł przypisać do swojego konta najpóźniej jutro do godziny 17:00.

Ósma darmowa gra od Epic Games Store na Święta. To się nazywa Wigilijny prezent!

Darmowa gra w Epic Games Store na święta

The Callisto Protocol – w tym opartym na narracji, ujmowanym z perspektywy trzeciej osoby horrorze surwiwalowym, którego akcja rozgrywa się w oddalonej o 300 lat przyszłości, gracz wciela się w Jacoba Lee – nieszczęśnika wtrąconego do Czarnego Żelaznego Więzienia, zakładu o zaostrzonym rygorze położonym na księżycu Jowisza, Kallisto. Gdy więźniowie zaczynają przepoczwarzać się w przerażające bestie, miejsce niewoli ogarnia chaos. Walczący o przetrwanie Jacob musi przedrzeć się do bezpiecznego schronienia, aby zbiec z zakładu, odkrywając przy okazji ponure i budzące grozę tajemnice skryte pod powierzchnią Kallisto.

Wcześniej gracze otrzymali między innymi Blood West, Paradise Killer, Sorry We’re Closed, a także Eternights oraz Jotunnslayer: Hordes of Hel. W ramach promocji mogliśmy też odebrać Bloodstained: Ritual of the Night. Jutro o godzinie 17:00 możemy spodziewać się kolejnego, świątecznego prezentu.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/free-games

Tagi:

News
Epic Games
horror
darmowe gry
survival horror
Epic
survival
science fiction
Epic Games Store
gry za darmo
sci-fi
The Callisto Protocol
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
Lukasz_Nie_Kukasz_Tm
Gramowicz
Dzisiaj 17:09

Było,dwa lata temu na święta też.Mogli wersje deluxe dać.Bo dlc drogo wychodzą.Kto nie ma niech przypisuje do konta




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112