Nowy God of War zaprezentowany! Gra już jest dostępna w wyjątkowej cenie

Radosław Krajewski
2026/02/13 00:20
Kratos powraca w nowej odsłonie swoich greckich przygód.

Ostatnią niespodzianką na State of Play okazało się God of War Sons of Sparta, czyli przewijająca się w plotkach już od dłuższego czasu gra, będąca platformerem akcji z grafiką 2D. Za tytuł odpowiada Mega Cat Studios, a przy pracach pomagają oryginalni twórcy serii, czyli Santa Monica Studio. Co najlepsze, gra doczeka się swojej premiery jeszcze dzisiaj, czyli 13 lutego.

God of War Sons of Sparta

God of War Sons of Sparta – premiera gry odbędzie się jeszcze dzisiaj

God of War Sons of Sparta to dwuwymiarowa platformowa gra akcji z kanoniczną fabułą osadzoną w czasach młodości Kratosa, podczas jego brutalnego szkolenia w spartańskim systemie Agoge u boku brata Deimosa. Za scenariusz odpowiada zespół Santa Monica Studio, czyli twórcy God of War z 2018 roku oraz God of War Ragnarok. Produkcja skupia się na motywach obowiązku, honoru i braterstwa, pokazując mniej znany etap życia przyszłego pogromcy bogów.

Rozgrywka przenosi charakterystyczną dynamikę walki serii do zupełnie nowego gatunku. Kratos korzysta z włóczni i tarczy, rozwija zabójcze umiejętności oraz wykorzystuje potężne boskie artefakty znane jako Dary Olimpu. W grze pojawiają się odświeżone w formie ręcznie rysowanej animacji pixel art klasyczne potwory z serii, a także zupełnie nowe istoty inspirowane mniej znanymi elementami greckiej mitologii.

Największym zaskoczeniem jest jednak fakt, że na premierę nie trzeba było czekać. God of War Sons of Sparta zadebiutowało dziś na PlayStation 5 w wersji cyfrowej. Edycja Standard kosztuje 134 zł, natomiast Digital Deluxe 179 zł i oferuje dodatkową zawartość, taką jak cyfrowy artbook, cyfrową ścieżkę dźwiękową, awatar do PSN, a także dodatki do gry, w tym Strzałę Cnoty (dodatek do włóczni), Przerdzewiały złom (materiały), Niestandardowy kamień szlachetny (dodatek do pasa) oraz Kule krwi (waluta w grze).

God of War Sons of Sparta – szczegóły Edycji Deluxe
God of War Sons of Sparta – szczegóły Edycji Deluxe

Twórcy podziękowali fanom za dwadzieścia lat wsparcia, podkreślając, że rozwój serii był możliwy dzięki społeczności graczy. Jednocześnie zapowiedzieli, że chcą nie tylko patrzeć w przyszłość, lecz także zadbać o korzenie marki. Remake greckiej sagi ma być odpowiedzią na wieloletnie prośby fanów, a więcej informacji na jego temat poznamy w przyszłości.

News
Sony
zwiastun
gameplay
premiera
PlayStation
God of War
Sony Santa Monica
platformówka
Sony Interactive Entertainment
Kratos
PlayStation 5
PS5
side-scroller
State of Play
Mega Cat Studios
God of War Sons of Sparta
