Następne 2 gry dostępne w Amazon Luna (dawniej Prime Gaming). Duży niezależny tytuł do odebrania

Subskrybenci usługi Amazon Luna mogą od dzisiaj sięgnąć po kolejną porcję lutowych gier. W ofercie pojawią się dwie produkcje reprezentujące zupełnie odmienne gatunki. Jedna stawia na strategię, druga zaprasza na spokojną, wirtualną wyprawę po słonecznej Brazylii.

Pierwszą z udostępnionych gier jest Hexguardian, czyli połączenie strategii tower defense z elementami roguelite. Rozgrywka koncentruje się na odpieraniu kolejnych fal przeciwników, jednak kluczową rolę odgrywa tutaj sama mapa. Plansze powstają proceduralnie i zbudowane są z heksagonalnych pól, które gracz samodzielnie rozmieszcza w trakcie zabawy. Odpowiednie układanie kafelków pozwala wydłużać trasy wrogów, tworzyć pułapki lub ograniczać ich ruch, co otwiera drogę do wielu różnych strategii.

Produkcja oferuje dwa główne tryby zabawy. W wariancie standardowym rozwijamy rozbudowane drzewko technologii, odblokowujemy nowe wieże, jednostki, ulepszenia i poziomy trudności. Tryb wyzwań wprowadza natomiast zmieniające się co tydzień zasady, ograniczone zasoby i rywalizację o miejsce w rankingu. W trakcie gry budujemy konstrukcje obronne, szkolimy oddziały oraz korzystamy z zaklęć, aby powstrzymać przeciwników atakujących z lądu, morza i powietrza.