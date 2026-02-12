Zaloguj się lub Zarejestruj

Następne 2 gry dostępne w Amazon Luna (dawniej Prime Gaming). Duży niezależny tytuł do odebrania

Radosław Krajewski
2026/02/12 10:40
Produkcje zostaną udostępnione już wieczorem.

Subskrybenci usługi Amazon Luna mogą od dzisiaj sięgnąć po kolejną porcję lutowych gier. W ofercie pojawią się dwie produkcje reprezentujące zupełnie odmienne gatunki. Jedna stawia na strategię, druga zaprasza na spokojną, wirtualną wyprawę po słonecznej Brazylii.

Amazon Luna
Amazon Luna

Pierwszą z udostępnionych gier jest Hexguardian, czyli połączenie strategii tower defense z elementami roguelite. Rozgrywka koncentruje się na odpieraniu kolejnych fal przeciwników, jednak kluczową rolę odgrywa tutaj sama mapa. Plansze powstają proceduralnie i zbudowane są z heksagonalnych pól, które gracz samodzielnie rozmieszcza w trakcie zabawy. Odpowiednie układanie kafelków pozwala wydłużać trasy wrogów, tworzyć pułapki lub ograniczać ich ruch, co otwiera drogę do wielu różnych strategii.

Produkcja oferuje dwa główne tryby zabawy. W wariancie standardowym rozwijamy rozbudowane drzewko technologii, odblokowujemy nowe wieże, jednostki, ulepszenia i poziomy trudności. Tryb wyzwań wprowadza natomiast zmieniające się co tydzień zasady, ograniczone zasoby i rywalizację o miejsce w rankingu. W trakcie gry budujemy konstrukcje obronne, szkolimy oddziały oraz korzystamy z zaklęć, aby powstrzymać przeciwników atakujących z lądu, morza i powietrza.

GramTV przedstawia:

Drugą propozycją jest Around the World: Travel to Brazil Collector’s Edition, przygodowa gra z ukrytymi przedmiotami. Tytuł zabiera graczy w podróż po najbardziej rozpoznawalnych zakątkach Brazylii. W trakcie zabawy odwiedzimy między innymi wodospady Iguazu, plaże Copacabany, amazońską dżunglę oraz nowoczesne dzielnice São Paulo. Każda lokacja to zestaw zagadek, wyzwań i przedmiotów do odnalezienia, a całość uzupełniają elementy przybliżające kulturę oraz przyrodę kraju.

Edycja kolekcjonerska rozszerza podstawową zawartość o dodatkowe miejsca, nowe minigry, zestaw tapet, odtwarzacz muzyki inspirowanej motywami narodowymi oraz kolekcję wirtualnych pamiątek. Dzięki temu gra oferuje spokojniejszą, bardziej relaksującą formę rozrywki, która stanowi kontrast dla wymagającej strategii z Hexguardian.

Amazon Luna – nowe gry do pobrania w lutym 2026

  • Już dostępne – Tiny Tina's Wonderlands (Epic Games Store)
  • Już dostępne – Dread Templar (Amazon Games App)
  • Od dzisiaj – Hexguardian (Epic Games Store)
  • Od dzisiaj – Around the World: Travel to Brazil Collector's Edition (Legacy Game Code)
  • 19 lutego – Ambition: A Minuet in Power (GOG)
  • 19 lutego – Captain Blood (GOG)
  • 19 lutego – Meganoid (GOG)
  • 26 lutego – Rebel Galaxy Outlaw (GOG)
  • 26 lutego – Total War: ATTILA (Epic Games Store)
  • 26 lutego – Tavern Talk (Amazon Games App)

