Następne 2 gry dostępne w Amazon Luna (dawniej Prime Gaming). Duży niezależny tytuł do odebrania

Pierwszą z udostępnionych gier jest Hexguardian, czyli połączenie strategii tower defense z elementami roguelite. Rozgrywka koncentruje się na odpieraniu kolejnych fal przeciwników, jednak kluczową rolę odgrywa tutaj sama mapa. Plansze powstają proceduralnie i zbudowane są z heksagonalnych pól, które gracz samodzielnie rozmieszcza w trakcie zabawy. Odpowiednie układanie kafelków pozwala wydłużać trasy wrogów, tworzyć pułapki lub ograniczać ich ruch, co otwiera drogę do wielu różnych strategii.
Produkcja oferuje dwa główne tryby zabawy. W wariancie standardowym rozwijamy rozbudowane drzewko technologii, odblokowujemy nowe wieże, jednostki, ulepszenia i poziomy trudności. Tryb wyzwań wprowadza natomiast zmieniające się co tydzień zasady, ograniczone zasoby i rywalizację o miejsce w rankingu. W trakcie gry budujemy konstrukcje obronne, szkolimy oddziały oraz korzystamy z zaklęć, aby powstrzymać przeciwników atakujących z lądu, morza i powietrza.
GramTV przedstawia:
Drugą propozycją jest Around the World: Travel to Brazil Collector’s Edition, przygodowa gra z ukrytymi przedmiotami. Tytuł zabiera graczy w podróż po najbardziej rozpoznawalnych zakątkach Brazylii. W trakcie zabawy odwiedzimy między innymi wodospady Iguazu, plaże Copacabany, amazońską dżunglę oraz nowoczesne dzielnice São Paulo. Każda lokacja to zestaw zagadek, wyzwań i przedmiotów do odnalezienia, a całość uzupełniają elementy przybliżające kulturę oraz przyrodę kraju.
Edycja kolekcjonerska rozszerza podstawową zawartość o dodatkowe miejsca, nowe minigry, zestaw tapet, odtwarzacz muzyki inspirowanej motywami narodowymi oraz kolekcję wirtualnych pamiątek. Dzięki temu gra oferuje spokojniejszą, bardziej relaksującą formę rozrywki, która stanowi kontrast dla wymagającej strategii z Hexguardian.
Amazon Luna – nowe gry do pobrania w lutym 2026
Już dostępne – Tiny Tina's Wonderlands (Epic Games Store)
Już dostępne – Dread Templar (Amazon Games App)
Od dzisiaj – Hexguardian (Epic Games Store)
Od dzisiaj – Around the World: Travel to Brazil Collector's Edition (Legacy Game Code)
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!