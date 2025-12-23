Siódma darmowa gra od Epic Games Store na Święta. Kolejny prezent dla pecetowych graczy

Święta 2025 już za rogiem. Z tej okazji Epic Games Store od kilku dni rozdaje darmowe gry użytkownikom platformy na PC. Dzisiaj gracze mogą odebrać Bloodstained: Ritual of the Night. Pamiętajmy, że tytuł przypiszemy do konta do jutra, do godziny 17:00.

Bloodstained: Ritual of the Night to gotycki, fabularny horror akcji typu „side-scroller”, którego akcja rozgrywa się w XVIII-wiecznej Anglii. Paranormalna siła powołała do istnienia rojący się od demonów zamek, rozsiewając odłamki kryształu przesiąknięte wyjątkowo potężną mocą magiczną.

Wciel się w Miriam, sierotę naznaczoną klątwą alchemika, która stopniowo krystalizuje jej ciało. Chcąc ocalić ludzkość, a przy okazji również siebie, Miriam musi walecznie brnąć w głąb zamku i pokonać bestię o imieniu Gebel.



Zbieraj i wytwarzaj najrozmaitszą broń oraz wyposażenie i zdobywaj do nich dostęp, a także zgarniaj łupy, jeśli chcesz pokonać niezliczone jednostki i bossów w piekle, które stanęło przed tobą otworem!