Zaloguj się lub Zarejestruj

Siódma darmowa gra od Epic Games Store na Święta. Kolejny prezent dla pecetowych graczy

Patrycja Pietrowska
2025/12/23 17:01
1
0

Święta już za rogiem, a Epic Games Store nie przestaje rozdawać prezentów.

Święta 2025 już za rogiem. Z tej okazji Epic Games Store od kilku dni rozdaje darmowe gry użytkownikom platformy na PC. Dzisiaj gracze mogą odebrać Bloodstained: Ritual of the Night. Pamiętajmy, że tytuł przypiszemy do konta do jutra, do godziny 17:00.

Epic Games Store
Epic Games Store

Darmowa gra w Epic Games Store na Święta

Bloodstained: Ritual of the Night to gotycki, fabularny horror akcji typu „side-scroller”, którego akcja rozgrywa się w XVIII-wiecznej Anglii. Paranormalna siła powołała do istnienia rojący się od demonów zamek, rozsiewając odłamki kryształu przesiąknięte wyjątkowo potężną mocą magiczną.
Wciel się w Miriam, sierotę naznaczoną klątwą alchemika, która stopniowo krystalizuje jej ciało. Chcąc ocalić ludzkość, a przy okazji również siebie, Miriam musi walecznie brnąć w głąb zamku i pokonać bestię o imieniu Gebel.

Zbieraj i wytwarzaj najrozmaitszą broń oraz wyposażenie i zdobywaj do nich dostęp, a także zgarniaj łupy, jeśli chcesz pokonać niezliczone jednostki i bossów w piekle, które stanęło przed tobą otworem!
Wcześniej gracze otrzymali między innymi Blood West, Paradise Killer, a także Sorry We’re Closed. W ramach promocji mogliśmy też odebrać Eternights oraz Jotunnslayer: Hordes of Hel. Jutro o godzinie 17:00 możemy spodziewać się kolejnego, świątecznego prezentu.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/free-games

Tagi:

Epic Games
promocja
oferta
za darmo
Epic
cyfrowa dystrybucja
promocje
prezent
Święta
gry na PC
okazja
Epic Games Store
gry za darmo
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
Lukasz_Nie_Kukasz_Tm
Gramowicz
Dzisiaj 17:11

Dodana do konta.Kupuje dlc i będzie grana.no ta gra powinna zadowolić malkontentów




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112