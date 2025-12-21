Zaloguj się lub Zarejestruj

Piąta darmowa gra na święta w Epic Games Store. Klimatyczny horror do odebrania za 0 zł

Mikołaj Berlik
2025/12/21 17:01
1
0

Prezentów od Epic Games Store ciąg dalszy.

Świąteczne rozdawanie gier przez Epic Games Store nie zwalnia tempa. Dzisiaj gracze PC mogą odebrać za darmo grę Sorry We’re Closed. Produkcję wystarczy przypisać do konta do jutra, do godziny 17:00.

Darmowa gra w Epic Games Store na Święta

Sorry We’re Closed to klimatyczny survival horror inspirowany klasykami z ery PlayStation, który stawia na niepokojącą atmosferę, symbolikę i nieliniową narrację. Gracze trafiają do surrealistycznego miasta, w którym granica między rzeczywistością a koszmarem stopniowo się zaciera, a każda lokacja skrywa kolejne tajemnice.

GramTV przedstawia:

Rozgrywka łączy eksplorację z elementami walki oraz zagadkami środowiskowymi. Duży nacisk położono na narrację i relacje z napotkanymi postaciami, które często są równie niepokojące jak otaczający świat. Styl wizualny celowo nawiązuje do retro horrorów, oferując statyczne kadry, ograniczoną perspektywę kamery i wyraźnie stylizowaną oprawę graficzną.

Wcześniej w ramach świątecznej promocji Epic Games Store oferował za darmo m.in. Eternights, Jotunnslayer: Hordes of Hel oraz Blood West. Wcześniej gracze mogli przypisać do konta także Hogwarts Legacy. Kolejny darmowy tytuł pojawi się już jutro o godzinie 17:00.

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/free-games

Tagi:

PC
Epic Games
za darmo
prezent
Epic Games Store
Komentarze
1
Lukasz_Nie_Kukasz_Tm
Gramowicz
Dzisiaj 17:24

Przypisana do kontaoże kiedyś lookne




