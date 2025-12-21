Piąta darmowa gra na święta w Epic Games Store. Klimatyczny horror do odebrania za 0 zł

Świąteczne rozdawanie gier przez Epic Games Store nie zwalnia tempa. Dzisiaj gracze PC mogą odebrać za darmo grę Sorry We’re Closed. Produkcję wystarczy przypisać do konta do jutra, do godziny 17:00.

Darmowa gra w Epic Games Store na Święta

Sorry We’re Closed to klimatyczny survival horror inspirowany klasykami z ery PlayStation, który stawia na niepokojącą atmosferę, symbolikę i nieliniową narrację. Gracze trafiają do surrealistycznego miasta, w którym granica między rzeczywistością a koszmarem stopniowo się zaciera, a każda lokacja skrywa kolejne tajemnice.