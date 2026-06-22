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To on tworzył misje w GTA 6. Teraz odpowiada za questy w dodatku do Wiedźmina 3

Maciej Petryszyn
2026/06/22 13:00
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Zespoły tworzące gry z serii Wiedźmin dość regularnie otrzymują kolejne wsparcie. Wsparcie w postaci nowych nabytków.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia teraz. Chociaż sprawa nie tyczy się akurat Wiedźmina 4.

Wiedźmin 3: Pieśni Przeszłości w stylu GTA
Wiedźmin 3: Pieśni Przeszłości w stylu GTA
Grafika wygenerowana przez AI

Od GTA 6 do rozszerzenia do Wiedźmina 3

Okazuje się, że już od lutego 2025 roku w Fool’s Theory pracuje Guillermo Diaz Barquin. Hiszpan wcześniej spędził prawie 6 i pół roku w słynnym Rockstar Games gdzie pracował najpierw jako projektant zadań, a potem również starszy projektant zadań – wszystko na potrzeby Grand Theft Auto 6. Tak więc, chociaż w ekipie tworzącej GTA 6 nie ma go już od czerwca 2023 roku, można założyć, że sporą część efektów jego pracy przyjdzie nam zobaczyć. Tak czy inaczej, po opuszczeniu Rockstara Barquin na półtora roku trafił do rodzimego Tequila Works, aż wreszcie na początku ubiegłego roku zakotwiczył w studiu należącym do CD Projekt RED.

GramTV przedstawia:

Uwagę na ten fakt zwrócono dopiero teraz i to nie bez powodu. Okazuje się, że ten, który tworzył misje w Grand Theft Auto 6, przy okazji prac nad powstającym dodatkiem Pieśni Przeszłości do Wiedźmina 3: Dziki Gon został szefem całego zespołu projektantów zadań. Jest to więc naprawdę duże wzmocnienie, które jeszcze mocnej może podbić ogromne oczekiwania względem rozszerzenia. Rozszerzenia, które, jak warto przypomnieć, swoimi rozmiarami ma być porównywalne od Krwi i Wina, czyli dodatku, który przyniósł nam m.in. całkowicie nowy region, Toussaint. Na efekty przyjdzie nam jednak poczekać, bo Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości trafi na rynek dopiero w 2027 roku.

Dotychczas częściej słyszeliśmy o wzmocnieniach zespołu tworzącego Wiedźmina 4. Z samego tylko Warhorse Studios ściągnięto tam trzy osoby – to Karel Kolmann, który został starszym projektantem zadań, Alice Severova, którą mianowano producentem narracji oraz Zdenek Glatz, starszy projektant otwartego świata. Do tego dochodzą Felix Pedulla z Larian Studios, Dorian Kieken, którzy w przeszłości pracował nad 3 częściami Mass Effecta, Lucie Hennet, która w Sandfall Interactive działała przy Clair Obscur: Expedition 33, związany kiedyś z Blizzardem laureat Emmy, Russell Brower, a także Judah Avery, współtwórca Star Wars Jedi: Ocalały i God of War: Laufey.

Źródło:https://tech4gamers.com/gta-6-mission-designer-witcher-3-dlc/

Tagi:

News
CD Projekt RED
Wiedźmin 3: Dziki Gon
Rockstar
Wiedźmin 3
Rockstar Games
The Witcher 3: Wild Hunt
GTA
Grand Theft Auto
GTA VI
GTA 6
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
Fool’s Theory
Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości
The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past
Guillermo Diaz Barquin
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 13:02

Uuuugh, co to za bełt na grafice? Naprawdę nie stać Was na zwykłe zdjęcie stockowe lub/i z Wiedźmina albo GTA?




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112