To on tworzył misje w GTA 6. Teraz odpowiada za questy w dodatku do Wiedźmina 3

Z podobną sytuacją mamy do czynienia teraz. Chociaż sprawa nie tyczy się akurat Wiedźmina 4.

Grafika wygenerowana przez AI

Od GTA 6 do rozszerzenia do Wiedźmina 3

Okazuje się, że już od lutego 2025 roku w Fool’s Theory pracuje Guillermo Diaz Barquin. Hiszpan wcześniej spędził prawie 6 i pół roku w słynnym Rockstar Games gdzie pracował najpierw jako projektant zadań, a potem również starszy projektant zadań – wszystko na potrzeby Grand Theft Auto 6. Tak więc, chociaż w ekipie tworzącej GTA 6 nie ma go już od czerwca 2023 roku, można założyć, że sporą część efektów jego pracy przyjdzie nam zobaczyć. Tak czy inaczej, po opuszczeniu Rockstara Barquin na półtora roku trafił do rodzimego Tequila Works, aż wreszcie na początku ubiegłego roku zakotwiczył w studiu należącym do CD Projekt RED.