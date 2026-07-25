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GTA 6 w Japonii z ważnością kodu tylko przez 170 dni. Gracze krytykują brak wydania na płycie

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/25 20:00
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Gracze w Japonii będą mieli ograniczenie czasowe na wykorzystanie kodu GTA 6.

Nowe informacje dotyczące Grand Theft Auto VI ujawniły nietypowe ograniczenie, z którym będą musieli zmierzyć się gracze w Japonii. Okazuje się, że cyfrowe kody do pobrania gry sprzedawane w pudełkach na PlayStation 5 będą ważne jedynie przez 170 dni od daty wydania, po czym wygasną i nie będzie można ich wykorzystać.

GTA 6
GTA 6

Kod GTA 6 z ograniczeniem czasowym w Japonii

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie pomocy technicznej Rockstar Games, japońskie kody do pobrania GTA 6 będą ważne tylko przez 170 dni od dnia ich wydania. Ponieważ premiera gry zaplanowana jest na 19 listopada 2026 roku, oznacza to, że niewykorzystane kody przestaną działać po upływie niespełna sześciu miesięcy. Rockstar zaznacza, że rozwiązanie to wynika z obowiązujących w Japonii przepisów i regionalnych regulacji. Warto podkreślić, że problem obejmuje wyłącznie wydanie na PlayStation 5. Cyfrowe kody dla wersji na Xbox Series X/S nie są objęte regionalną blokadą i nie podlegają takim ograniczeniom. Japonia pozostaje jedynym rynkiem, na którym kody do pobrania gry mają tak krótki okres ważności. Na stronie pomocy technicznej Rockstar potwierdzono również, że wstępne pobieranie GTA 6 rozpocznie się 12 listopada 2026 roku, czyli tydzień przed premierą.

GramTV przedstawia:

Informacja o terminie ważności kodów wywołała kolejną falę niezadowolenia wśród graczy, zwłaszcza tych, którzy wcześniej krytykowali decyzję o braku tradycyjnego wydania gry na nośniku. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne komentarze wskazujące, że sytuacja stanowi kolejny argument przemawiający za zachowaniem fizycznych wydań gier. Wcześniejsze plotki sugerowały, że GTA 6 mogłoby otrzymać edycję na płycie po premierze, jednak zostały one zdementowane. Dodatkowo wiadomość przekazana przez dział wsparcia Rockstar potwierdziła, że pudełkowa wersja zawierająca wyłącznie kod do pobrania pozostanie jedyną fizyczną formą dystrybucji gry w dającej się przewidzieć przyszłości. Oczywiście mało prawdopodobne jest, aby gracz po zakupie gry przez pół roku jej nie aktywował, ale mimo wszystko trudno polubić takie ograniczenia.

Mimo kontrowersji związanych z brakiem wydania na płycie, zainteresowanie Grand Theft Auto VI pozostaje ogromne. Według wcześniejszych doniesień gra prowadzi największą kampanię przedsprzedażową w historii branży, a analitycy prognozują sprzedaż od 37 do 51 milionów egzemplarzy już w pierwszym tygodniu od premiery.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/gta-6-download-codes-expire-only-170-days-after-launch-in-japan/

Tagi:

News
Rockstar Games
Japonia
kontrowersje
cyfrowa dystrybucja
GTA VI
GTA 6
Grand Theft Auto 6
ograniczenia
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
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Portal: v.6.1.112