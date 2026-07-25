GTA 6 w Japonii z ważnością kodu tylko przez 170 dni. Gracze krytykują brak wydania na płycie

Nowe informacje dotyczące Grand Theft Auto VI ujawniły nietypowe ograniczenie, z którym będą musieli zmierzyć się gracze w Japonii. Okazuje się, że cyfrowe kody do pobrania gry sprzedawane w pudełkach na PlayStation 5 będą ważne jedynie przez 170 dni od daty wydania, po czym wygasną i nie będzie można ich wykorzystać.

Kod GTA 6 z ograniczeniem czasowym w Japonii

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie pomocy technicznej Rockstar Games, japońskie kody do pobrania GTA 6 będą ważne tylko przez 170 dni od dnia ich wydania. Ponieważ premiera gry zaplanowana jest na 19 listopada 2026 roku, oznacza to, że niewykorzystane kody przestaną działać po upływie niespełna sześciu miesięcy. Rockstar zaznacza, że rozwiązanie to wynika z obowiązujących w Japonii przepisów i regionalnych regulacji. Warto podkreślić, że problem obejmuje wyłącznie wydanie na PlayStation 5. Cyfrowe kody dla wersji na Xbox Series X/S nie są objęte regionalną blokadą i nie podlegają takim ograniczeniom. Japonia pozostaje jedynym rynkiem, na którym kody do pobrania gry mają tak krótki okres ważności. Na stronie pomocy technicznej Rockstar potwierdzono również, że wstępne pobieranie GTA 6 rozpocznie się 12 listopada 2026 roku, czyli tydzień przed premierą.