CD Projekt RED miało pracować nad grą Cyberpunk: Edgerunners. Wyciek ujawnia nieznany projekt

Czy tytuł dalej powstaje?

Według nowych doniesień CD Projekt RED miało rozwijać niezapowiedzianą grę osadzoną w uniwersum Cyberpunk: Edgerunners. Projekt powstawał we współpracy z amerykańskim studiem WayForward, znanym przede wszystkim z serii Shantae oraz River City Girls. Bijatyka 2.5D z rollback netcode Informacje pochodzą z portfolio byłego pracownika WayForward, który opisał swój udział w tajnym projekcie o kryptonimie Gemini. Gra miała znajdować się w fazie badań i prototypowania w latach 2025–2026. Z opisu wynika, że Project Gemini był planowany jako bijatyka 2.5D inspirowana anime, wykorzystująca mechanikę znaną z gier typu beat 'em up. Za projekt odpowiadało WayForward, które ma doświadczenie w tym gatunku dzięki serii River City Girls.

Gra miała oferować rozgrywkę w stylu beat 'em up w 2.5D, architekturę przygotowaną pod rollback netcode, rozbudowane funkcje sieciowe oraz oczywiście oprawę inspirowaną anime Cyberpunk: Edgerunners. Według ujawnionych materiałów projekt wykorzystywał nawet wewnętrzne logo zawierające branding Cyberpunk: Edgerunners oraz nazwę kodową Gemini. Na ten moment nie wiadomo, czy gra wciąż powstaje. Portfolio opisuje jedynie etap R&D, czyli okres testowania pomysłów i tworzenia prototypów przed rozpoczęciem pełnej produkcji.

GramTV przedstawia:

Dodatkowo pojawiły się informacje, że WayForward pracowało nad niezapowiedzianym projektem w Unreal Engine 5 opartym na licencjonowanej marce. Studio przygotowało tzw. vertical slice, jednak opóźnienia finansowania miały doprowadzić do wstrzymania prac i zwolnień we wrześniu ubiegłego roku. Nie ma jednak pewności, czy chodziło właśnie o Project Gemini. Niezależnie od losów projektu Gemini, wiadomo, że CD Projekt RED intensywnie rozwija markę Cyberpunk. Studio pracuje obecnie nad Project Orion, czyli kontynuacją Cyberpunka 2077, a jeszcze w tym roku zadebiutować ma także nowy sezon anime Cyberpunk: Edgerunners od studia Trigger. Na razie warto jednak zachować ostrożność. CD Projekt RED nie skomentował doniesień, a sam Project Gemini nigdy nie został oficjalnie zapowiedziany. Obecnie nie wiadomo, czy gra nadal znajduje się w produkcji, czy została anulowana jeszcze na etapie prototypowania. Apple pokazało pierwszy teaser Neuromancera. Fani Matrixa i Cyberpunka 2077 poczują się jak w domu