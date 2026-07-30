Wiemy, kiedy w końcu GTA 6 odsłoni kolejne karty

Nowych materiałów z Grand Theft Auto 6 wyczekują miliony graczy. Według jednego z najbardziej wiarygodnych branżowych informatorów oczekiwanie dobiega końca. Bez obaw.

Od premiery drugiego zwiastuna GTA 6 minął już ponad rok, a Rockstar Games konsekwentnie milczy na temat kolejnych materiałów z gry. Jak informowaliśmy wcześniej, ta sytuacja zaczyna już frustrować graczy. Jeśli jednak najnowsze doniesienia okażą się prawdziwe, już w sierpniu fani mogą doczekać się długo wyczekiwanych informacji. Sierpień ma być ważnym miesiącem dla marketingu GTA 6 Tak twierdzi NateTheHate, jeden z najbardziej znanych branżowych insiderów. Podczas sesji pytań i odpowiedzi w serwisie X został zapytany o to, kiedy Rockstar pokaże coś nowego z nadchodzącej produkcji.

Spodziewam się, że w przyszłym miesiącu zobaczymy całkiem sporo materiałów z GTA 6. Rockstar ma plan marketingowy i konsekwentnie się go trzyma. Nie ma powodów do obaw – napisał leaker. Jego słowa mogą oznaczać nowy zwiastun, prezentację rozgrywki lub kolejne szczegóły dotyczące jednej z najbardziej wyczekiwanych gier tej generacji. Na razie nie wiadomo jednak, jaką formę przybierze zapowiedź.

GramTV przedstawia:

Dodatkowo uwagę fanów zwróciła aktywność wokół oficjalnej strony internetowej GTA 6. Konto iGrandTheftAuto, które od lat śledzi zmiany w zapleczu serwisów Rockstar Games, wykryło kilka aktualizacji w kodzie witryny. Początkowo pojawiły się spekulacje, że mogą one zwiastować publikację nowych materiałów. Po dokładniejszej analizie autorzy wskazali jednak, że zmiany najprawdopodobniej dotyczyły jedynie optymalizacji działania strony. Nie wyklucza to jednak, że Rockstar przygotowuje się do kolejnego etapu kampanii marketingowej. Przypomnijmy, że 25 czerwca Rockstar niespodziewanie uruchomił przedsprzedaż GTA 6, ujawniając zawartość poszczególnych edycji gry. Wielu graczy spodziewało się wcześniej nowego zwiastuna, jednak studio obrało inną strategię. Obecnie Grand Theft Auto 6 ma zadebiutować 19 listopada na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Wersja na PC wciąż nie została oficjalnie zapowiedziana.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









