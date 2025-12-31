Średniowieczny hit na Sylwestra! Piętnasta gra za darmo w Epic Games Store

Dobrnęliśmy do końca roku 2025! Dziś sylwester, więc Epic Games Store ma dla nas kolejną darmową grę do odebrania na ich platformie, która miejmy nadzieję, zapewni wam dzisiaj sporo dobrej rozrywki. Na platformie Epica możecie już odebrać Chivalry 2. Pamiętajmy, aby tytuł przypisać do swojego konta najpóźniej jutro do godziny 17:00.

Darmowa gra w Epic Games Store na Sylwestra