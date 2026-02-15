Kultowa gra Marvela sprzed 20 lat jest praktycznie nie do kupienia. To jedna z najlepszych superbohaterskich produkcji w historii

W czasach, gdy Marvel dopiero przygotowywał się do kinowej rewolucji zapoczątkowanej przez Iron Mana, na rynek trafił tytuł, który dla wielu fanów do dziś pozostaje najlepszą cyfrową adaptacją komiksowego uniwersum. Marvel: Ultimate Alliance z 2006 roku połączyło dziesiątki bohaterów i złoczyńców w jednej historii, pozwalając graczom stanąć do walki z Doktorem Doomem i jego sojusznikami. Dziś jednak produkcja, która kiedyś była symbolem potęgi marki Marvel w grach, stała niemal niedostępna.

Marvel: Ultimate Alliance – kultowa gra nie jest już dostępna w sprzedaży

Już w momencie premiery tytuł wyróżniał się skalą. W grze pojawiło się około 140 postaci, z czego ponad 20 było w pełni grywalnych. Dynamiczna rozgrywka i możliwość tworzenia własnej drużyny bohaterów sprawiły, że Marvel: Ultimate Alliance szybko zdobyło ogromną popularność wśród graczy i recenzentów. Sukces doprowadził do powstania kontynuacji w 2009 roku, a dziesięć lat później także trzeciej odsłony wydanej wyłącznie na Nintendo Switch. Żadna z nich nie zdołała jednak dorównać oryginałowi.