Kultowa gra Marvela sprzed 20 lat jest praktycznie nie do kupienia. To jedna z najlepszych superbohaterskich produkcji w historii

Radosław Krajewski
2026/02/15 12:30
Na nową odsłonę czekamy już prawie siedem lat.

W czasach, gdy Marvel dopiero przygotowywał się do kinowej rewolucji zapoczątkowanej przez Iron Mana, na rynek trafił tytuł, który dla wielu fanów do dziś pozostaje najlepszą cyfrową adaptacją komiksowego uniwersum. Marvel: Ultimate Alliance z 2006 roku połączyło dziesiątki bohaterów i złoczyńców w jednej historii, pozwalając graczom stanąć do walki z Doktorem Doomem i jego sojusznikami. Dziś jednak produkcja, która kiedyś była symbolem potęgi marki Marvel w grach, stała niemal niedostępna.

Marvel: Ultimate Alliance
Marvel: Ultimate Alliance

Marvel: Ultimate Alliance – kultowa gra nie jest już dostępna w sprzedaży

Już w momencie premiery tytuł wyróżniał się skalą. W grze pojawiło się około 140 postaci, z czego ponad 20 było w pełni grywalnych. Dynamiczna rozgrywka i możliwość tworzenia własnej drużyny bohaterów sprawiły, że Marvel: Ultimate Alliance szybko zdobyło ogromną popularność wśród graczy i recenzentów. Sukces doprowadził do powstania kontynuacji w 2009 roku, a dziesięć lat później także trzeciej odsłony wydanej wyłącznie na Nintendo Switch. Żadna z nich nie zdołała jednak dorównać oryginałowi.

Problem z dostępnością gry nie wynika z technologii, lecz z praw licencyjnych. Wieloletnia współpraca Activision z Marvelem trwała od lat osiemdziesiątych i zaowocowała dziesiątkami produkcji opartych na komiksowym uniwersum. Gdy umowa wygasła, kolejne tytuły zaczęły znikać z cyfrowych sklepów. Ostatecznie wszystkie gry Marvela wydane przez Activision zostały wycofane ze sprzedaży, a ostatnia z nich zniknęła z dystrybucji w 2017 roku.

W praktyce oznacza to, że dziś nie da się legalnie kupić Marvel: Ultimate Alliance w wersji cyfrowej. Co więcej, gra nie jest kompatybilna wstecznie na konsolach, co sprawiło, że nawet posiadacze płyt muszą mieć działającą, oryginalną konsolę z epoki, aby w ogóle uruchomić grę. Wraz z upływem czasu sprzęt staje się coraz trudniej dostępny, przez co klasyk powoli znika z zasięgu graczy.

Teoretycznie odtworzenie takiej produkcji mogłoby wydawać się proste, zwłaszcza w czasach ogromnych budżetów i potężnego sprzętu. Jednak sukces Marvel: Ultimate Alliance był efektem unikalnego połączenia ludzi, pomysłów i odpowiedniego momentu w historii. Zespół Raven Software, zaplecze wydawnicze Activision oraz ścisła współpraca z Marvelem stworzyły coś, czego nie da się łatwo powtórzyć.

Źródło:https://screenrant.com/best-marvel-game-unplayable-marvel-ultimate-alliance-explained/

News
Activision
gra akcji
Marvel
Raven Software
superbohaterowie
wycofanie ze sprzedaży
Marvel: Ultimate Alliance
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

