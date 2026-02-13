John Wick w pierwszych szczegółach. To wysokobudżetowa gra single player od twórców Warhammera 40,000: Space Marine 2

John Wick – nowe szczegóły zapowiedzianej gry od twórców Warhammera: 40,000 Space Marine 2
Nowa produkcja powstaje jako trzecioosobowa gra akcji przeznaczona dla dorosłych odbiorców. Twórcy zapowiadają nacisk na widowiskową choreografię walk, dynamiczne tempo oraz styl inspirowany kinem akcji. Gra ma oddać charakterystyczne dla serii połączenie sztuk walki i broni palnej, czyli tak zwane gun-fu, a także zapewnić intensywne starcia, efektowną pracę kamery, jazdę samochodem oraz różnorodne lokacje. Celem studia jest stworzenie doświadczenia, które pozwoli graczom poczuć się jak w filmie, a nie jedynie w produkcji korzystającej z licencji.
Nie mogę się doczekać, aż fani wcielą się w rolę Johna Wicka i odkryją wielowymiarowy świat The High Table. Ściśle współpracujemy z oddanym zespołem Saber, aby stworzyć grę, która oddaje niezrównaną akcję, charakterystyczną dla marki choreografię walk, wciągający świat i autentyczność filmów - powiedziała Jenefer Brown, prezes ds. globalnych produktów i doświadczeń w Lionsgate.
Za projekt odpowiadają Lionsgate oraz Saber Interactive, a w produkcję zaangażowany jest także Chad Stahelski. Keanu Reeves ma użyczyć w grze swojego wizerunku oraz głosu, co dodatkowo podkreśla filmowy charakter przedsięwzięcia.
Twórcy przygotowują oryginalną historię osadzoną w uniwersum przed wydarzeniami znanymi jako Impossible Task, czyli zanim tytułowy bohater przeszedł na emeryturę. Fabuła ma rozbudować świat Wysokiego Stołu, pokazać zarówno znane postacie, jak i zupełnie nowych bohaterów, a także szerzej przedstawić funkcjonowanie tej brutalnej rzeczywistości.
John Wick jest jedną z najbardziej kultowych postaci w historii filmów akcji. Firma Saber ma zaszczyt współpracować z Chadem, Keanu i zespołem Lionsgate, aby wspólnie ożywić świat Wicka w grze AAA – powiedział Matthew Karch
Seria filmowa John Wick od lat cieszy się ogromną popularnością, a jej cztery główne części zarobiły łącznie ponad miliard dolarów. Nowa gra ma być kolejnym krokiem w rozwoju marki i pierwszą tak dużą produkcją w tym uniwersum. Nie ujawniono daty premiery, jednak już teraz wiadomo, że tytuł zmierza na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC.
