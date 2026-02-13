John Wick w pierwszych szczegółach. To wysokobudżetowa gra single player od twórców Warhammera 40,000: Space Marine 2

Podczas prezentacji State of Play ogłoszono nową, wysokobudżetową produkcję osadzoną w świecie Johna Wicka. Za projekt odpowiada Saber Interactive, studio znane między innymi z Warhammera: 40,000 Space Marine 2, które tym razem podejmuje się przeniesienia kultowej serii filmowej do formatu pełnoprawnej gry AAA dla jednego gracza.

John Wick – nowe szczegóły zapowiedzianej gry od twórców Warhammera: 40,000 Space Marine 2

Nowa produkcja powstaje jako trzecioosobowa gra akcji przeznaczona dla dorosłych odbiorców. Twórcy zapowiadają nacisk na widowiskową choreografię walk, dynamiczne tempo oraz styl inspirowany kinem akcji. Gra ma oddać charakterystyczne dla serii połączenie sztuk walki i broni palnej, czyli tak zwane gun-fu, a także zapewnić intensywne starcia, efektowną pracę kamery, jazdę samochodem oraz różnorodne lokacje. Celem studia jest stworzenie doświadczenia, które pozwoli graczom poczuć się jak w filmie, a nie jedynie w produkcji korzystającej z licencji.