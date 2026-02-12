Zaloguj się lub Zarejestruj

John Wick otrzyma grę. Brutalny zwiastun z fragmentami rozgrywki zapowiada wszystko to, co znamy z filmów

Radosław Krajewski
2026/02/12 23:59
0
0

Keanu Reeves powróci w głównej roli.

I to się nazywa wielka niespodzianka. Na State of Play zapowiedziano grę John Wick. Na materiale możemy zobaczyć również fragmenty rozgrywki, które pokazują różne wymyślne sposoby zabijania przeciwników. W grze wcielimy się w tytułowego bohatera, w którego ponownie wcieli się Keanu Reeves. Za produkcję odpowiada studio Saber Interactive. Niestety gra nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery.

John Wick
John Wick

John Wick – zapowiedziano grę akcji ze słynnym bohaterem

Stworzona we współpracy pomiędzy Saber, Lionsgate oraz reżyserem serii, Chadem Stahelskim, nowa gra „Untitled John Wick Game” zaoferuje oryginalny scenariusz osadzony w osi czasu Johna Wicka, rozwijając złożone uniwersum marki o znane fanom postacie, a także zupełnie nowe. Projekt Saber pozostanie wierny unikalnemu stylowi i charakterystycznym elementom serii, w tym wyrazistemu systemowi walki gun fu, zapierającej dech w piersiach pracy kamery, immersyjnym sekwencjom jazdy oraz różnorodnym, zapadającym w pamięć lokacjom — wszystko to zaprojektowane tak, aby gracze mogli poczuć się jak w filmie o Johnie Wicku, wcielając się w samego Johna Wicka – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Tagi:

News
zwiastun
gameplay
gra akcji
PlayStation
Saber Interactive
PlayStation 5
PS5
John Wick
Keanu Reeves
State of Play
fragmenty rozgrywki
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112