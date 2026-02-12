John Wick otrzyma grę. Brutalny zwiastun z fragmentami rozgrywki zapowiada wszystko to, co znamy z filmów

I to się nazywa wielka niespodzianka. Na State of Play zapowiedziano grę John Wick. Na materiale możemy zobaczyć również fragmenty rozgrywki, które pokazują różne wymyślne sposoby zabijania przeciwników. W grze wcielimy się w tytułowego bohatera, w którego ponownie wcieli się Keanu Reeves. Za produkcję odpowiada studio Saber Interactive. Niestety gra nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery.
John Wick – zapowiedziano grę akcji ze słynnym bohaterem
Stworzona we współpracy pomiędzy Saber, Lionsgate oraz reżyserem serii, Chadem Stahelskim, nowa gra „Untitled John Wick Game” zaoferuje oryginalny scenariusz osadzony w osi czasu Johna Wicka, rozwijając złożone uniwersum marki o znane fanom postacie, a także zupełnie nowe. Projekt Saber pozostanie wierny unikalnemu stylowi i charakterystycznym elementom serii, w tym wyrazistemu systemowi walki gun fu, zapierającej dech w piersiach pracy kamery, immersyjnym sekwencjom jazdy oraz różnorodnym, zapadającym w pamięć lokacjom — wszystko to zaprojektowane tak, aby gracze mogli poczuć się jak w filmie o Johnie Wicku, wcielając się w samego Johna Wicka – czytamy w opisie gry.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!