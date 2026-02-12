John Wick otrzyma grę. Brutalny zwiastun z fragmentami rozgrywki zapowiada wszystko to, co znamy z filmów

I to się nazywa wielka niespodzianka. Na State of Play zapowiedziano grę John Wick. Na materiale możemy zobaczyć również fragmenty rozgrywki, które pokazują różne wymyślne sposoby zabijania przeciwników. W grze wcielimy się w tytułowego bohatera, w którego ponownie wcieli się Keanu Reeves. Za produkcję odpowiada studio Saber Interactive. Niestety gra nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery.

Stworzona we współpracy pomiędzy Saber, Lionsgate oraz reżyserem serii, Chadem Stahelskim, nowa gra „Untitled John Wick Game” zaoferuje oryginalny scenariusz osadzony w osi czasu Johna Wicka, rozwijając złożone uniwersum marki o znane fanom postacie, a także zupełnie nowe. Projekt Saber pozostanie wierny unikalnemu stylowi i charakterystycznym elementom serii, w tym wyrazistemu systemowi walki gun fu, zapierającej dech w piersiach pracy kamery, immersyjnym sekwencjom jazdy oraz różnorodnym, zapadającym w pamięć lokacjom — wszystko to zaprojektowane tak, aby gracze mogli poczuć się jak w filmie o Johnie Wicku, wcielając się w samego Johna Wicka – czytamy w opisie gry.