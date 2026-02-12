Techland świętuje 11 lat serii Dying Light. Aktualizacje, eventy, plany i wiele więcej

Wiemy, ile osób zagrało w serię Dying Light.

We wrześniu ubiegłego roku doczekaliśmy się premiery Dying Light: The Beast. Dzisiaj natomiast Techland świętuje 11. rocznicę powstania serii Dying Light. Polskie studio przygotowało z tej okazji kilka niespodzianek, a także podzieliło się interesującymi statystykami dotyczącymi swojego flagowego cyklu. Techland rozpoczyna huczne obchody 11. rocznicy premiery serii Dying Light Zgodnie z przekazanymi informacjami w serię Dying Light zagrało już ponad 50 milionów graczy. Techland nie podzielił się wynikami poszczególnych odsłon, ale trzeba przyznać, że wspomniany wynik robi ogromne wrażenie. Ponadto wrocławskie studio ujawniło również, że w produkcjach będących częścią cyklu użytkownicy zabili 30,1 miliarda zainfekowanych, ukończyli 1,27 miliarda questów oraz zginęli 479,4 miliona razy.

Techland zapowiedział, że okazji 11. rocznicy premiery serii Dying Light przygotowano „szereg aktualizacji, okazjonalnych eventów i wyprzedaży”. Fani pierwszego Dying Light będą mieli okazję wziąć udział w „dwóch popularnych w przeszłości wydarzeniach”. Natomiast na miłośników Dying Light 2: Stay Human czeka zupełnie nowy, trzygodniowy event o nazwie Infected Outbreak. W ramach wydarzenia Infected Outbreak w różnych częściach Villedor pojawi się znacznie więcej zarażonych. Gracze Dying Light 2: Stay Human, którzy wezmą udział we wspomnianym evencie, będą mogli zdobyć specjalne nagrody, a jedną z nich będzie ekskluzywny skin Kyle’a Crane’a z Dying Light: The Beast. Techland przygotował również płatny pakiet The Black Hand, który wprowadza nowe elementy fabularne i przedmioty.

GramTV przedstawia:

Zgodnie z przekazanymi informacjami „to dopiero początek uroczystości z okazji 11 lat istnienia serii”. Więcej informacji na temat kolejnych aktualizacji i „planów dotyczących kolejnych tytułów” mamy otrzymać wkrótce. Na koniec przypomnijmy, że wspomniane na początku wiadomości Dying Light: The Beast dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Techland, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Dying Light: The Beast – Elektryczny na potwory, ołowiany na ludzi. https://x.com/DyingLightGame/status/2021909694177021999 Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów.

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.