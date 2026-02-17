Następna darmowa gra na Steam. Produkcja RPG inspirowana prawdziwym klasykiem w prezencie

Sklep Fanatical znów zaczął rozdawać gry za darmo. Platforma zrobiła sobie dłuższą przerwę do prezentów, ale znów oferuje swoim klientom darmowe tytuły. Tym razem możecie zgarnąć klucz do Steam na grę Tempest: Pirate Action RPG. To pirackie RPG od studia HeroCraft, które w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. Produkcja wyraźnie inspirowana kultowym Sid Meier’s Pirates!, dostępna jest do odebrania przez kilka najbliższych dni. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły oferty.

Witaj Kapitanie! Gdy twój Jolly Roger trzepocze na wietrze nad twoim statkiem, jesteś gotów na żeglowanie po morzach, atakowanie statków handlowych pełnych skarbów i najeżdżanie na budzące grozę fortece. Stawiaj żagle i połóż swoje ręce na tych wszystkich legendarnych skarbach, które tylko czekają na zabranie!

Nawigując przez niebezpieczne wody w grze nie będziesz tylko chwytać kupców, ale też napotkasz innych piratów, przerażających wyznawców tajemniczego kultu i straszliwe mityczne potwory: Krakena, Lewiatana, i inne.

Twój okręt – duma i sława każdego korsarza – może być ulepszany na wiele sposobów. Możesz zmienić niemal wszystko – od koloru flagi i żagli po kadłub okrętu i galion.

Oczywiście masz też mnóstwo broni do wyboru do każdej bitwy, w tym armaty, moździerze, miotacze ognia i wiele innych. Masz też dostęp do specjalnych narzędzi, które pomogą ci przygotować statek na każdą okazję. Mimo tego, najcenniejsze artefakty możesz zdobyć wyłącznie kończąc wieloetapowe zadania nazywane „legendami – czytamy w oficjalnym opisie gry.