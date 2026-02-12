Crimson Desert to nie tylko bitwy i zadania. Twórcy pokazują codzienne życie w Pywel

Pearl Abyss opublikowało ostatni odcinek serii przedstawiającej funkcje i świat Crimson Desert.

Na początku lutego mieliśmy okazję zobaczyć obszerną prezentację systemu walki i rozwoju postaci w Crimson Desert. Dzisiaj natomiast przyszedł czas na kolejne materiał wideo poświęcony wspomnianemu tytułowi. Tym razem zainteresowani mają szansę przyjrzeć się „codziennemu życiu” w świecie nadchodzącej produkcji studia Pearl Abyss. Crimson Desert na kolejnej prezentacji. Nowy materiał wideo przybliża różnorodne aktywności W ostatnim odcinku serii prezentującej funkcje gry oraz świat Crimson Desert skupiono się na „życiu poza bitwami i misjami”. Już na samym początku deweloperzy ze studia Pearl Abyss pokazują obóz Szarogrzywych, który w trakcie rozgrywki będzie można rozbudowywać. Zgodnie z przekazanymi informacjami mieszkańcy obozy będą pełnić różnego rodzaju role, a z czasem gracze będą mogli wysyłać ich na misje w celu zdobycia surowców.

W Crimson Desert użytkownicy odwiedzą również całą wiosek, miasteczek i miast w różnych regionach Pywel. Gracze będą mogli zaopatrzyć się tam zarówno w codzienne produkty, jak i nowe bronie czy stroje. Na bohatera czekać będą tam również różnego rodzaju zadania oraz „lżejsze rozrywki”. W trakcie rozgrywki gracze będą musieli jednak przestrzegać prawa. Zgodnie z przekazanymi informacjami „szkodliwe działania” mogą sprawić, że zarówno mieszkańcy, jak i strażnicy staną się wrogo nastawieni do kierowanej przez użytkowników postaci. Za występki będzie trzeba płacić grzywny, odsiedzieć wyrok w więzieniu lub walczyć ze stróżami prawa.

Ostatni odcinek serii prezentującej funkcje gry oraz świat Crimson Desert trwa ponad 8 minut i pokazuje znacznie więcej aktywności. Wspomniany materiał wideo w całości składa się z fragmentów rozgrywki, dlatego to dobra okazja, by sprawdzić, jak gra prezentuje się w akcji. Całość znajdziecie na dole wiadomości. Na koniec przypomnijmy, że premiera Crimson Desert odbędzie się już 19 marca 2026 roku. Nadchodzącą produkcja studia Pearl Abyss będzie dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Warto również dodać, że wspomniany tytuł będzie mógł pochwalić się polską wersją językową (napisy).

