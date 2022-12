Podsumowanie The Game Awards 2022. Zwiastuny, zapowiedzi, nagrody – wszystko w jednym miejscu

The Game Awards 2022 przeszło już do historii. Impreza organizowana przez Geoffa Keighley’a jak zawsze zawierała wiele niespodzianek, w tym wiele pierwszych zapowiedzi gier oraz kolejnych materiałów z oczekiwanych tytułów. Nie zabrakło więc widowiskowych zwiastunów filmowych, prezentacji fragmentów rozgrywki, a także ogłoszenia dat premier nadciągających hitów. W tym roku gracze otrzymali mnóstwo nowych materiałów, przy ilości których łatwo się pogubić. Aby być na bieżąco z nowościami z tegorocznego The Game Awards, przygotowaliśmy dla Was podsumowanie wydarzenia, w którym znajdziecie wszystkie zapowiedzi i zwiastuny.

The Game Awards 2022 – kto wygrał?

Wielkim zwycięzcą plebiscytu na najlepszą grę roku został Elden Ring, który zdobył łącznie cztery statuetki, w tym za najlepszą grę RPG, kierunek artystyczny i reżyserię. Najwięcej nagród zostało przyznanych God of War: Ragnarok, które mogło cieszyć się z aż sześciu statuetek. Produkcja Sony Santa Monica została wyróżniona za najlepszą narrację, przygodową grę akcji, muzykę, dźwięk, a Christopher Judge może pochwalić się najlepszym występem.

The Game Awards 2022 – najważniejsze zapowiedzi gier

Jedną z największych niespodzianek była zapowiedź Death Stranding 2 od Hideo Kojimy. Japoński twórca już wcześniej ogłosił ujawnienie swojej nowej gry, a podczas wydarzenia otrzymaliśmy pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji. Ponadto gracze mogli zostać zaskoczeni zapowiedziami Hadesa II, Judas od twórców BioShocka, uroczym Viewfinder, czy Banishers: Ghosts of New Eden od studia odpowiedzialnego za Life is Strange. Poniżej znajdziecie linki do naszych artykułów ze zwiastunami wszystkich nowych gier.

The Game Awards 2022 – nowe zwiastuny oczekiwanych hitów

Na tegorocznym The Game Awards nie zabrakło również nowych materiałów z przyszłorocznych produkcji, które zadebiutują na przestrzeni najbliższych kilku lub kilkunastu miesięcy. Electronic Arts przywiozło nowy zwiastun Star Wars Jedi: Ocalały, duże wrażenie robi także kolejna zapowiedź Suicide Squad: Kill the Justice League, a obok nowych zwiastunów Tekkena 8, Dune: Awakening, Baldur’s Gate III oraz Diablo IV nie można przejść obojętnie. TGA było również dobrą okazją na prezentację fabularnych dodatków, z czego skorzystało CD Projekt RED, dzieląc się nowymi materiałami z Cyberpunk 2077: Phantom Liberty i Guerrilla Games, która zaprezentowała rozszerzenie do Horizon: Forbidden West.