TGA 2022: Zapowiedziano Remnant 2, sequel Remnant: From the Ashes

Kolejną zapowiedzią, które pojawiła się podczas gali The Game Awards 2022 jest Remnant 2. Jak łatwo się domyślić, jest to sequel wydanego w 2019 roku Remnant From the Ashes. Twórcy ze studia Gunfire Games oraz ekipa wydawnicza z Gearbox Publishing zaprezentowali debiutancki trailer. Zachęcamy do zapoznania się z klimatycznym wideo.

Remnant 2 zapowiada się naprawdę ciekawie

Niestety, nie poznaliśmy dokładnej daty premiery Remnant 2, ale wiemy, że gra zadebiutuje na rynku w 2023 roku. Produkcja będzie dostępna na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.



Remnant: From the Ashes było jedną z ciekawszych premier 2019 roku. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej do odsyłam Was do przygotowanej przez recenzji. Zdradzę tylko, że Harpen ocenił grę naprawdę wysoko. Produkcja autorstwa Gunfire Games jest dostępna na PC, PlayStation 4 i Xbox One.