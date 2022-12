TGA 2022: Replaced na zwiastunie. Gra zadebiutuje w 2023 roku w Xbox Game Pass

Już w maju dowiedzieliśmy się, że w wyniku inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę deweloperzy ze studia Sad Cat zostali zmuszeni do podjęcia decyzji o przełożeniu premiery Replaced. Wspomniana produkcja pojawiła się na The Game Awards 2022, gdzie twórcy zaprezentowali nowy zwiastun i ponownie zapewnili, że gra zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S w przyszłym roku. Niestety zabrakło konkretnej daty.

Replaced na zwiastunie z The Game Awards 2022

Przypomnijmy, że akcja gry Replaced ma miejsce w alternatywnej, retrofuturystycznej wersji Ameryki z lat 80. Podczas rozgrywki wcielimy się w R.E.A.C.H. – sztuczną inteligencję uwięzioną w ciele człowieka. Gracze będą musieli odkryć tajemnice zepsutej do szpiki kości cyberpunkowej metropolii rządzonej przez „korupcję i chciwość”.