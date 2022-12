TGA 2022: The Last of Us Part 1 z dokładną datą premiery na PC!

Od premiery The Last of Us Part 1 na PlayStation 5 minęło już nieco czasu. Przy okazji zapowiedzi odświeżonych przygód Joela i Ellie firma Sony zapewniała, że produkcja z czasem trafi na komputery osobiste, ale do tej brakowało konkretów. Na szczęście sytuacja ta uległa zmianie na gali The Game Awards 2022, gdzie zaprezentowano krótki zwiastun, dzięki któremu dowiedzieliśmy się, że The Last of Us Part 1 zadebiutuje na PC dokładnie 3 marca 2023 roku.

The Last of Us Part 1 zadebiutuje na PC w marcu 2023 roku

Przypomnijmy, że The Last of Us Part 1 dostępne jest obecnie wyłącznie na konsolach PlayStation 5. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat odświeżonej wersji przygód Joela i Ellie, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja The Last of Us Part I – pół kroku do perfekcji