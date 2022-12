TGA 2022: Destiny 2: Lightfall na nowym trailerze

Premiera dodatku już w lutym. Planujecie go sprawdzić?

Podczas gali rozdania nagród The Game Awards 2022 zaprezentowano trailer poświęcony najnowszemu dodatkowi do Destiny 2. Przypomnijmy, że Destiny 2: Lightfall zadebiutuje na rynku 28 lutego 2023 roku. Zachęcamy do zapoznania się z wideo.

Destiny 2: Lightfall wprowadzi sporo nowości

Destiny 2: Lightfall to kolejne oficjalne rozszerzenie do pierwszoosobowego looter shootera wydanego w 2017 roku. Największą atrakcją dodatku jest wprowadzenie zupełnie nowej kampanii fabularnej, której akcja została osadzona w futurystycznym, cyberpunkowym mieście. To właśnie tam weźmiemy udział w kolejnej odsłonie konfliktu, wcielając się w Strażników walczących z armią Ciemności.