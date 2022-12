TGA 2022: The Lords of the Fallen na nowym zwiastunie z fragmentami rozgrywki

Zapowiedziana podczas targów Gamescom 2022 gra The Lords of the Fallen pojawiła się również na gali The Game Awards 2022. CI Games oraz studio Hexworks zaprezentowali nowy zwiastun wspomnianej produkcji, w którym pojawiły się pierwsze fragmenty rozgrywki. Niestety wciąż nie poznaliśmy dokładnej daty premiery. Warto jednak rzucić okiem na materiał, ponieważ trzeba przyznać, że całość prezentuje się całkiem nieźle.

The Lords of the Fallen na klimatycznym zwiastunie z The Game Awards 2022

Po epoce okrutnej tyranii demoniczny bóg Adyr w końcu został pokonany. Lecz bogowie… nie giną na zawsze. Minęły wieki. Adyr ma wkrótce odrodzić się na nowo. Jako jeden z potężnych mrocznych krzyżowców, ruszaj do krain żywych i umarłych, w tym ogromnym RPG, zawierającym potężne walki z bossami, szybką i pełną wyzwań walkę, emocjonujące starcia i zaawansowaną, immersyjną fabułę. Czy twoja legenda zostanie napisana przez światło... czy przez mrok? – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że The Lords of the Fallen zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja powstaje na silniku Unreal Engine 5 i ma zadebiutować na rynku w przyszłym roku.