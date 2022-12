TGA 2022: Banishers: Ghosts of New Eden to nowa gra twórców Life is Strange

Już w październiku studio Don’t Nod – znane m.in. z takich tytułów jak Life is Strange, Vampyr czy też Remember Me, przedstawiło ambitne plany na najbliższe dwa lata. Deweloperzy ze wspomnianego zespołu pojawili się również na The Game Awards 2022, gdzie zapowiedzieli Banishers: Ghosts of New Eden, czyli nowe action-RPG. Produkcja otrzymała również zwiastun, w którym pojawiły się nawet pierwsze fragmenty rozgrywki.

Banishers: Ghosts of New Eden od twórców Life is Strange na zwiastunie z The Game Awards 2022

Zgodnie z przekazanymi informacjami, Banishers: Ghosts of New Eden powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na rynku pod koniec 2023 roku. Na dokładną datę premiery trzeba jednak jeszcze nieco poczekać.