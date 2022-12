TGA 2022: Nightingale zaprezentowane na nowym trailerze

Wygląda na to, że w tym świecie będzie naprawdę dużo do roboty.

O tym, że Nightingale powstaje wiemy już od dawna. Według pierwszych zapowiedzi gra miała zadebiutować na rynku jeszcze w 2022 roku. Twórcy z Inflexion Games zdecydowali się jednak przesunąć datę premiery. Decyzja podyktowana została przeskokiem na Unreal Engine 5, więcej na ten temat możecie przeczytać tutaj. Nie należy jednak pośpieszać twórców. Nightingale sprawia wrażenie bardzo rozbudowanej produkcji, a jej dopracowanie z pewnością zajmie jeszcze sporo czasu. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem.

Nightingale może przywodzić na myśl The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nightingale to pierwszoosobowa gra survivalowa, której akcja rozgrywa się w wielkim otwartym świecie. Przemierzając pełne tajemnic uniwersum będziemy walczyć, zbierać materiały i budować, a wszystko po to, by przetrwać. Naszym głównym celem będzie odnalezienie drogi do mitycznego miasta Nightingale, znanego jako ostatni bastion ludzkości.



Na koniec przypomnijmy, że Nightingale powstaje obecnie wyłącznie z myślą o komputerach osobistych. Na czele studia Inflexion Games stoi natomiast Aaryn Flynn – były menedżer generalny BioWare, który w przeszłości pracował nad grami z serii Dragon Age oraz Mass Effect.